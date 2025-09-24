Advertisement

لبنان

بساط لوفد صندوق النقد: ملتزمون بالإصلاحات وحماية حقوق المودعين

Lebanon 24
24-09-2025
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، وفدا من صندوق النقد الدولي، في إطار جولة المفاوضات الجارية بين لبنان والصندوق.
وتناول الاجتماع مراجعة شاملة لمختلف محاور النقاش والملفات قيد البحث، حيث تم تقييم مستوى التقدم في كل منها. كما خصّص جانبا أساسيا من اللقاء لبحث مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، باعتباره ركنا محوريا في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأكد الوزير بساط "التزام لبنان بالعمل مع صندوق النقد لإقرار الإصلاحات المطلوبة بما يحمي حقوق المودعين ويعيد الثقة بالقطاع المالي ويضع الاقتصاد على سكة التعافي المستدام". (الوكالة الوطنية)
