بساط لوفد صندوق النقد: ملتزمون بالإصلاحات وحماية حقوق المودعين

استقبل والتجارة ، وفدا من ، في إطار جولة المفاوضات الجارية بين والصندوق.وتناول الاجتماع مراجعة شاملة لمختلف محاور والملفات قيد البحث، حيث تم تقييم مستوى التقدم في كل منها. كما خصّص جانبا أساسيا من اللقاء لبحث مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، باعتباره ركنا محوريا في الاقتصادي والمالي.وأكد الوزير بساط " لبنان بالعمل مع صندوق النقد لإقرار الإصلاحات المطلوبة بما يحمي حقوق المودعين ويعيد الثقة بالقطاع المالي ويضع الاقتصاد على سكة التعافي المستدام". (الوكالة الوطنية)