ترو شكر سلامة على إدراج قصر بوحنين على لائحة الجرد العام

Advertisement

التقى في مكتبه في المكتبة الوطنية- ، رئيس بلدية بلديات اقليم الخروب المهندس ماجد ترو يرافقه السيد خالد ترو، وذلك لشكر الوزير باسم واهالي بلدة برجا لادراجه الموقع الاثري قصر " بوحنين" على لائحة الجرد العام.وفي تصريحٍ له، قال المهندس ماجد ترو: "تشرفنا بلقاء الوزير سلامة ونقلنا له شكر الأهالي واهتمامه بقصر بو حنين الذي يمثل صرحاً أثرياً مميزاً من حيث تاريخه وموقعه".وأضاف: "لقد كانت الزيارة مناسبة وجهنا خلالها الدعوة لسلامة لزيارة برجا، وقد وعد بتلبيتها على أن يتم تنسيق توقيتها قريباً مع عضو كتلة اللقاء النائب الدكتور ".