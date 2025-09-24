Advertisement

لبنان

ترو شكر سلامة على إدراج قصر بوحنين على لائحة الجرد العام

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:28
التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع، رئيس بلدية برجا رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد  ترو يرافقه السيد خالد ترو، وذلك لشكر الوزير باسم المجلس البلدي واهالي بلدة برجا لادراجه الموقع الاثري قصر " بوحنين" على لائحة الجرد العام.
وفي تصريحٍ له، قال المهندس ماجد ترو: "تشرفنا بلقاء الوزير سلامة ونقلنا له شكر الأهالي واهتمامه بقصر بو حنين الذي يمثل صرحاً أثرياً مميزاً من حيث تاريخه وموقعه".
وأضاف: "لقد كانت الزيارة مناسبة وجهنا خلالها الدعوة لسلامة لزيارة برجا، وقد وعد بتلبيتها على أن يتم تنسيق توقيتها قريباً مع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله".
 
