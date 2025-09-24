ترو شكر سلامة على إدراج قصر بوحنين على لائحة الجرد العام

28
التقى
وزير الثقافة
غسان سلامة
في مكتبه في المكتبة الوطنية-
الصنائع
، رئيس بلدية
برجا
رئيس اتحاد
بلديات اقليم الخروب
الشمالي
المهندس ماجد ترو يرافقه السيد خالد ترو، وذلك لشكر الوزير باسم
المجلس البلدي
واهالي بلدة برجا لادراجه الموقع الاثري قصر " بوحنين" على لائحة الجرد العام.
وفي تصريحٍ له، قال المهندس ماجد ترو: "تشرفنا بلقاء الوزير سلامة ونقلنا له شكر الأهالي واهتمامه بقصر بو حنين الذي يمثل صرحاً أثرياً مميزاً من حيث تاريخه وموقعه".
وأضاف: "لقد كانت الزيارة مناسبة وجهنا خلالها الدعوة لسلامة لزيارة برجا، وقد وعد بتلبيتها على أن يتم تنسيق توقيتها قريباً مع عضو كتلة اللقاء
الديمقراطي
النائب الدكتور
بلال عبدالله
".
