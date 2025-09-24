"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!

أفادت المعلومات بأن "جمعية مقربة من حزب الله تقدّمت بعلم وخبر لتجمّع على مقابل لاحياء ذكرى الامينين وبناء عليه حفاظا على الحريات العامة وحرية التجمع تم اعطاؤهم الاذن من قبل المحافظ شرط الالتزام بعدم قطع الطريق وعدم عرقلة السير والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم انارة صخرة وعدم بث صور ضوئية عليها وذلك بناء على التعميم الصادر عن الرئيس ".

وأشارت المعلومات الى "أن تم تقديم طلب الاستحصال على ترخيص بإقامة الوقفة عند الروشة من محافظ بعد لقاء جمع نواب من بوزير الداخلية الذي وضع رئيس الحكومة بأجواء ما تم التوصل اليه".

(mtv)