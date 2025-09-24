Advertisement

لبنان

"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:10
أفادت المعلومات بأن "جمعية مقربة من حزب الله  تقدّمت بعلم وخبر لتجمّع على الكورنيش مقابل صخرة الروشة لاحياء ذكرى الامينين وبناء عليه حفاظا على الحريات العامة وحرية التجمع تم اعطاؤهم الاذن من قبل المحافظ شرط الالتزام بعدم قطع الطريق وعدم عرقلة السير والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم انارة صخرة الروشة وعدم بث صور ضوئية عليها وذلك بناء على التعميم الصادر عن الرئيس نواف سلام".
وأشارت المعلومات الى "أن تم تقديم طلب الاستحصال على ترخيص بإقامة الوقفة عند الروشة من محافظ بيروت بعد لقاء جمع نواب من حزب الله بوزير الداخلية الذي وضع رئيس الحكومة بأجواء ما تم التوصل اليه".
(mtv)
