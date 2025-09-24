عبد المسيح: تعزيز هيبة الدولة يمر عبر دعم الأجهزة الأمنية ومكافحة الفساد

Advertisement

غرد النائب عبر حسابه على منصة "X " : لقائي مع حضرة لأمن الدولة اللواء الركن ، تركز على أهمية دور الجهاز في معركة مكافحة الفساد و تعزيز هيبة الدولة و ضرورة دعم في الموازنة المقبلة.شددت أيضا على ضرورة الوصول إلى حل عادل في مسألة ضباط دورة الصبر و الصمود و حماية ضباطنا الأكفاء من باب القانون و البعد عن الإقصاء".