نواب وناشطون فرنسيون يزورون مقر الحزب الشيوعي في بيروت

زار وفد فرنسي تضامني مع عبدالله والشعبين اللبناني والفلسطيني، يضم نوابا يساريين وناشطين سياسيين، مقر الحزب الشيوعي اللبناني في ، حيث التقى الى ، "للتنظيم الشعبي " النائب الدكتور أسامة سعد والأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب وعددا من أعضاء قيادة الحزبين.حيا المشاركون في بيان على الاثر، "صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي، وصمود الشعب اللبناني في وجه العـدوان المتواصل على "، مؤكدين "أهمية التضامن الأممي لمجابهة الهجمة الإمبريالية ـ الصهيونية على المنطقة ومشاريع التوسع الاستعماري".وتوقفوا عند "ما يتعرض له الجنوب اللبناني من اعتداءات يومية وقصف ممنهج يستهدف القرى والبنى التحتية وسبل العيش"، مشددين على "ضرورة دعم صمود الأهالي وتعزيز الالتفاف الوطني في مواجهة العدوان".ولفت البيان الى أن "المشاركين ناقشوا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يرزح تحتها اللبنانيون عموما، وما تفرضه من معاناة على الفئات الشعبية والعمالية، مؤكدين أن النضال من أجل التحرر الوطني لا ينفصل عن معركة العدالة الإجتماعية والتغيير". (الوكالة الوطنية)