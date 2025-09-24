Advertisement

لبنان

للقادمين من بيروت باتجاه خلدة.. خبرٌ عاجل

Lebanon 24
24-09-2025 | 11:57
أفادت غرفة "التحكم المروري"، مساء الأربعاء، عن حصول تسرب للزيوت داخل النفق الثاني للمطار باتجاه خلدة بسبب تصادم 3 مركبات.
وأشارت الغرفة إلى أنّ العمل جارٍ للمتابعة.
 
 
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
lebanon 24
25/09/2025 01:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار وناشطة من الكوستابراڤا باتجاه الاوزاعي
lebanon 24
25/09/2025 01:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع الحادث المروري على طريق انفاق المطار وحركة المرور طبيعية باتجاه بيروت وكثيفة من جسر الكوكودي باتجاه خلدة وعلى طريق الاوزاعي باتجاه الكوستا برافا (التحكم المروري)
lebanon 24
25/09/2025 01:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار ومن الكوستابراڤا باتجاه الاوزاعي (التحكم المروري)
lebanon 24
25/09/2025 01:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24

