لبنان

شحادة: انتقال لبنان إلى الجمهورية الرقمية خيار لا يحتمل التأجيل

Lebanon 24
24-09-2025 | 12:10
شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة اليوم، في مؤتمر "AI Shift: Transforming Business, Technology and Humanity"، كما حضر الندوة الدولية لخريجي المعهد المتوسطي العالي.
وشدد شحادة، في مداخلاته، على "أهمية الانتقال بلبنان إلى مرحلة الجمهورية الرقمية كخيار استراتيجي لا يحتمل التأجيل"، موضحا أن "مفهوم الجمهورية الرقمية لا يقتصر على إدخال التكنولوجيا في القطاعات العامة والخاصة، بل يشمل بناء منظومة متكاملة تعتمد على الحوكمة الرقمية، الشفافية، الابتكار، وتسهيل حياة المواطن عبر الخدمات الإلكترونية"، مؤكدا أن "الانتقال نحو هذا النموذج يشكل فرصة حقيقية للبنان لمواجهة التحديات الاقتصادية والإدارية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن".


وأشار شحادة إلى أن "العالم يشهد سباقا محموما نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، لافتا إلى أن "لبنان لا يمكنه أن يبقى خارج هذه المعادلة، بل عليه أن يلحق بهذه الثورة حتى لا يتحول إلى هامش السوق الإقليمي والدولي".


واعتبر أن "الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد خيارا ترفيهيا، بل هو مدخل أساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للشباب، فضلا عن تحسين نوعية الخدمات العامة وتخفيف الهدر والفساد".


وعرض الوزير أبرز مهام الوزارة: رقمنة المعاملات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، تعزيز البنية التحتية الرقمية وتأمين شبكات آمنة وموثوقة، إدماج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الوطني وكل القطاعات الحيوية، وتطوير المهارات الرقمية للشباب اللبناني لزيادة تنافسيتهم في سوق العمل العالمي".
 


وأكد أن "بناء الجمهورية الرقمية هو مسار وطني جامع يتطلب شراكة فعلية بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني"، معتبرا أن "لبنان يمتلك الكفاءات البشرية والطاقات الإبداعية التي تؤهله للعب دور ريادي في المنطقة إذا ما وضعت السياسات الصحيحة ونفذت بجدية".
 


أيضاً، شارك شحادة في إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي: إعادة تصور التعلم في لبنان"، الى جانب وزيرة التربية ريما كرامي.
