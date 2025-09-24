26
لبنان
اتصال بين بري وسلام بشأن احتفال صخرة الروشة.. هذه نتيجته
Lebanon 24
24-09-2025
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنَّ اتصالاً حصل بين
رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس الحكومة
نواف سلام
أدَّى إلى تسوية تضمنُ الالتزام بمضمون تعميم رئيس الحكومة بشأن احتفال
صخرة الروشة
.
وأوضحت المعلومات أنَّ "سلام اتصل ببري وشرح له أن إضاءة صخرة
الروشة
بالصور والشعارات الحزبية سيكون استفزازياً لأبناء العاصمة
بيروت
ومن الأفضل تداركه وتفاديه منعاً للتوترات".
وقالت المصادر إنَّ
بري
أبدى تفهماً وتجاوباً مع طرح سلام بشأن تعميمه الذي طلب من المؤسسات العامة التشدد في منع استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم ذات الرمزية الوطنية الجامعة قبل الاستحصال على التراخيص والأذونات القانونية اللازمة.
