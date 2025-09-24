اتصال بين بري وسلام بشأن احتفال صخرة الروشة.. هذه نتيجته

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنَّ اتصالاً حصل بين ورئيس الحكومة أدَّى إلى تسوية تضمنُ الالتزام بمضمون تعميم رئيس الحكومة بشأن احتفال .

وأوضحت المعلومات أنَّ "سلام اتصل ببري وشرح له أن إضاءة صخرة بالصور والشعارات الحزبية سيكون استفزازياً لأبناء العاصمة ومن الأفضل تداركه وتفاديه منعاً للتوترات".



وقالت المصادر إنَّ أبدى تفهماً وتجاوباً مع طرح سلام بشأن تعميمه الذي طلب من المؤسسات العامة التشدد في منع استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم ذات الرمزية الوطنية الجامعة قبل الاستحصال على التراخيص والأذونات القانونية اللازمة.

