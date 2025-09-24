26
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
24-09-2025
|
16:56
A-
A+
مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"
بتحذير الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أن تقليص المساعدات للمنظمة الدولية بقيادة
الولايات المتحدة
يحدث فوضى في العالم افتتحت المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 150 رئيس دولة وحكومة.
في المقابل انتقد الرئيس
الاميركي
دونالد ترامب
الأمم المتحدة
لفشلها في التدخل بسبعة حروب إضافة إلى إخفاقها في وضع حد للحرب الروسية في أوكرانيا وللحرب
الإسرائيلية
على غزة.
وربطا بهذه الحرب قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن 142 عضوا في الجمعية العامة يطالبون بوقفها معتبرا أن الاستقرار لن يتحقق لإسرائيل طالما تواصل انتهاك سيادة جيرانها.
وخلال القائه كلمة
لبنان
في الجمعية العامة للامم المتحدة اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون ان لبنان حسم خياره بأن يكون أرض حياة وفرح لا ان يكون بؤرة موت ومستنقع حروب مشددا على المطالبة بوقف الاعتداءات الاسرائيلية فورا وانسحاب الاحتلال من كامل أرضنا وإطلاق أسرانا وتطبيق القرار 1701 كاملا مؤكدا أن لبنان لا يطلب امتيازا بل مسؤولية دولية عادلة منصفة.
ومن
بيروت
أكد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أن "الموقف السعودي في طليعة المواقف الإقليمية والدولية التي تشدد على ضرورة الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وثمن بخاري عاليا الدور الذي يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري في تقريب وجهات النظر وتعزيز المسار الوطني الجامع.
وبعد سلسلة المواقف التي أطلقها المبعوث الأميركي توم براك أسف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب "لسماع هكذا مواقف لانها لا تتلائم مع الجهود الدبلوماسية القائمة والحكومة تسير
على الطريق
الصحيح وقال على الوسيط الاميركي تسهيل الامور على الحكومة لا العكس.
وضمن إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب تمت دراسة جدول اعمال الجلسة المقبلة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين في 29 ايلول 2025 الساعة 11 صباحا ويتضمن 17 بندا مشاريع قوانين من الحكومة وبعض اقتراحات القوانين التي تقدم بها النواب.
مقدمة الـ "أم تي في"
من صخرة الإنتحار عادت هيبة الدولة إلى الحياة! فحزب الله تراجع عن إضاءة صخرة الروشة، ولو أن التراجع تم على مراحل وعلى دفعات.
في البدء تقدمت جمعية مقربة منه بعلم وخبر لإقامة تجمع على الكورنيش مقابل الصخرة فاعطيت لها وفق شروط كثيرة، أبرزها عدم إضاءة المعلم السياحي. ثم أعلن الحزب أنه لم يصدر سابقا أي بيان رسمي حول النشاط المقرر إقامته يوم غد في الروشة، وهو ما يعتبر في مثابة تراجع عن البيان المفصل الذي كان وزع وانتشر.
إذا، في المبدأ لا إشكال غدا على الأرض، إلا إذا قرر
حزب الله
في اللحظة الأخيرة كسر قرار الحكومة وهو أمر مستبعد. مع ذلك السلطة
اللبنانية
تحسبت للأمر، وستنشر القوى الأمنية في محيط المنطقة برا وبحرا وذلك لمنع أي خرق. سياسيا، إيران صدقت اليوم على كلام توم براك قبل يومين.
فرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف نفى وجود طريق مسدود بالمطلق لإيصال الأسلحة إلى حزب الله، لكنه اعترف بوجود صعوبات وتحديات. ألا يؤكد ما قاله قاليباف اليوم ما أعلنه براك قبل يومين من أن حزب الله يعيد بناء قواته؟
في الأثناء الرئيس نبيه بري يواصل تحدي الأكثرية النيابية والنظام الداخلي لمجلس النواب بعدم إدراج القانون المعجل المكرر المرتبط بتصويت المنتشرين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
مقدمة "المنار"
فوق كل اوهام الامن الصهيوني وجبروت قادته وآلة قتلهم التي لا تنام، وصلت رسائل الاسناد اليمني القاتلة الى إيلات ..اثنان وعشرون صهيونيا جريحا – بعضهم بحالة ميؤوس منها – بطائرة يمنية مسيرة أكملت مسيرة اسناد غزة، وفتحت باب الانتقام لقادة الحكومة اليمنية الذين مضوا على طريق القدس شهداء بغارات الغدر الصهيونية على صنعاء نهاية آب الماضي.
ولم تنته العملية عند تعداد الاصابات في ايلات، فاخطر المصابين هو المنظومة الدفاعية الصهيونية التي تعمل بذروة استنفارها ومعها الاسناد الاميركي اللامتناهي، وعنجهية حكومة بنيامين نتنياهو الثابتة عند خياراتها الاجرامية.
وفي غزة التي يقف اهلها بصبر لا متناه وثبات تعجز عن وصفه الكلمات يكمل الصهيوني حربي التدمير والتجويع على مسمع ومرأى العالم ومنبر اممه المتحدة الذي ضج ببيانات الاستنكار، وفيما كلمات نيويورك متواصلة وصل عداد الشهداء الفلسطينيين في غزة الى اكثر من سبعين شهيدا.
في الوطن الجريح لبنان يواصل العدو الصهيوني انتهاك السيادة والكرامة الوطنية مستبيحا سماء بيروت وضاحيتها بالمسيرات، فيما السلطة اللبنانية عالقة بين صخور العجز والتسويف والمعارك الدينكيشوتية، بعيدا عن ساحة التحدي الحقيقية التي يمثلها الاحتلال الصهيوني ومجازره بحق اللبنانيين ونواياه الشريرة التي اضاء عليها بكل وقاحة الناطق باسم آلة القتل الاسرائيلية – الاميركي توم براك.
وباسم الوفاء الذي لن تقدر عليه رداءة الزمن ولا اشتداد التحديات، شد رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية كلماته مفتتحا سلسلة تقارير احياء ذكرى سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الل رضوان الله عليه عبر نشرات الاخبار، متمسكا بالمبادئ التي جمعتهما واساسها الصدق وقول الحق مهما غلت التضحيات.
مقدمة الـ "أو تي في"
لولا انعقاد هيئة مكتب المجلس وتحديد جلسة تشريعية الاثنين المقبل بلا قوانين انتخاب، لأمكن القول إن العناوين المحلية غائبة، في انتظار اتضاح المواقف الاقليمية والدولية المرتبطة بالسلاح، ولاسيما بعد المواقف الاخيرة للمبعوث الاميركي توم براك، والتسريبات التي رافقتها حول ارتفاع احتمالات التصعيد وربما الحرب على رغم التطمينات.
واليوم، كشف براك أن
سوريا
وإسرائيل تقتربان من إبرام اتفاق لخفض التصعيد، على ان توقف بموجبه إسرائيل هجماتها، بينما توافق سوريا على عدم تحريك أي آليات أو معدات ثقيلة قرب الحدود. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال براك إن الاتفاق سيكون الخطوة الأولى نحو التفاهم الأمني الذي يتفاوض البلدان عليه. وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع حذر من نيويورك من خطر حدوث اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط إذا لم تتوصل بلاده وإسرائيل إلى اتفاق أمني.
وعلى خط آخر، استقطب تطوران خارجيان الانظار اليوم: الاول، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للزعماء العرب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وفق ما أعلنت ستة مصادر لموقع بوليتيكو، والثاني استهداف مدينة إيلات الساحلية جنوب فلسطين المحتلة بمسيرة اطلقت من اليمن بعد فشل محاولات اعتراضها من الجانب الاسرائيلي.
وبالعودة الى لبنان، لم يلق اقرار الموازنة في
مجلس الوزراء
اي صدى لافت على المستوى الداخلي، نظرا الى انعدام الثقة الشعبية بالطبقة السياسية عامة، وبمكونات الحكومة بشكل خاص، الذين يتحلقون حول طاولة سلطوية واحدة، فيما تفرقهم كل الملفات والعناوين على المستوى الوطني… ليبقى مصير قانون الانتخاب مدار متابعة في الايام المقبلة، في ضوء ما يتداول في الكواليس عن توافق ضمني بين عدد من الافرقاء، لا على قانون جديد، بل على التمديد لمجلس النواب.
مقدمة الـ "أل بي سي"
حلت مشكلة صخرة الروشة او لم تحل!
لا يهم من افتعلها ولماذا؟ ومن حلها؟ ولماذا؟
المهم ان كل ما حدث لم يغير او يحسن شيئا في حياتنا,انما ابقانا في ثقافة الذكرى، التي تمارسها كل الاحزاب السياسية في لبنان، فتخنقنا في دائرة الماضي والحزن والانتقام، وترهن حاضرنا بماضينا، فتجعل مستقبلنا مؤجلا دائما.
اليوم نتحدث بعد ما كادت اضاءة صخرة الروشة بصورة الشهيدين السيد حسن نصر الله وهشام صفي الدين تشعل البلد, وبعدما رقعت الحكومة الحل، فسمحت بالتجمع حول الصخرة من دون اضائتها، لنسأل الحكومة اولا، وحزب الله ومعه كل الاحزاب ثانيا:
هل هناك فعلا من بينكم، من يفكر بانجازات لكل الشهداء تحول ذكراهم من منصة حزبية ضيقة الى منصة وطنية؟
هل هناك فعلا من بينكم من يفكر بما يجمعنا اكثر مما يفرقنا؟
هل هناك فعلا من يفكر بمستقبلنا؟
هل اذا اضأتم او لم تضيئوا صخرة الروشة، نستعيد اموالنا، واقتصادنا، وكرامتنا بعدما اصبحنا "شحادين" على ابواب دول، لم تعد تطيق تحمل كذب مسؤولينا؟
ضووها للصخرة، مشونا.
ضووها بصورة الشهيدين اذا اردتم، واضيفوا اليهما صور الرئيس بشير الجميل، ورفيق الحريري وكمال جنبلاط، طوني فرنجية، المفتي حسن خالد، ورينيه معوض، ورشيد كرامي وغيرهم وغيرهم...
والاهم "ضووها" بكل من يحقق انجازا علميا,او ثقافيا,او سياحيا,او بكل بساطة، بكل من يريد ان يحتفل.
ضووها على قاعدة: "كل شي بحقه "، وادفعوا اموالا للدولة مقابل الصور المتلألئة على صخرة بيروت وبحرها وسمائها.
"ضووها" وضووا معها كل الاملاك العامة,على القاعدة نفسها,وتذكروا ان من بين هذه الاملاك الاف الامتار البحرية المسروقة.
اعملوا شي, حيا الله شي, بكل شي, ألستم العهد الجديد؟
المهم ما بقا تضووا عالماضي ضووا عالمستقبل.
مقدمة "الجديد"
عند أطراف أيلول واستباقا لموسم الفيضانات "شمرت" الأشغال عن "ساعديها" فأطلقت حملة توعية ضد رمي النفايات على الطرقات، فيما حاصرت لجنة المال النيابية مطامر الموت ومنحت البلديات والسلطات المحلية جمع النفايات ومعالجتها مقابل رسم مالي رمزي بعد هدر الأموال لسنين على متعهدي الكنس والجمع حتى حوصرت العاصمة بيروت ومدن لبنانية أخرى بسلسلة المكبات المرتفعة كالجبال وعوادمها البيئية التي تنبعث غازات سامة في الهواء وتلوث البيئة وتؤثر على صحة الإنسان.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر "فالعوادم السياسية" لا تقل خطرا بما ينبعث منها من تهديدات إسرائيلية يروج لها ضد لبنان ترافقت والكلام على المكشوف الذي أطلقه المبعوث الأميركي توم براك براك كان واضحا وهو لم ينزع قناعه بل نزع القناع عن وجه إدارته وتكلم باسمها تماما كما كل الشخصيات الأميركية التي زارت بيروت.
فهو وصف الجيش اللبناني " بجامع نفايات" وأكد المؤكد وهو أن لا وساطة ولا ضمانة والسلام وهم اللااءات الأميركية هذه, استبق بها براك كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأمم المتحدة فتحدث في أطول خطاب في التاريخ عن سبعة حروب لم ينهها سوى في مخيلته وقف بوجه إنهاء أفظع آلة حرب ضد غزة.
وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة جمع عددا من قادة الدول العربية والإسلامية لاستعراض خطة أميركية تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في القطاع ولم يرشح عن الاجتماع سوى أنه كان عظيما بحسب ترامب ومثمرا للغاية كما قال أردوغان فهل يراوغ ترامب؟ أم أنه سيصبح "متعهد" سلام على أبواب جائزة نوبل؟
ونبقى في نيويورك حيث ألقى رئيس الجمهورية جوزاف عون كلمة لبنان فقدم إحاطة بالأعباء الاقتصادية والأمنية وجاءت خالية من دسم الوقائع والإثباتات بعدم رفعه صورا للمجازر الإسرائيلية وللدمار في لبنان كما فعل رجب طيب أردوغان حين رفع صورا للمجازر في غزة أو كما فعل الرئيس الإيراني بإعداده كتابا مصورا عن حرب الإثني عشر يوما.
وبعد التظاهرة الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وكلمات الزعماء في الجمعية العمومية تتجه الأنظار إلى الكلمة المرتقبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد غد الجمعة وإلى اجتماعه المرتقب مع ترامب مطلع الأسبوع المقبل ويومه التالي فهل سيمنح الضوء الأخضر لاحتلال أجزاء من الضفة ولضم الأغوار عند الحدود مع الأردن ردا على الاعتراف بفلسطين؟
على نيويورك ولقاء ترامب نتنياهو سيبنى مقتضى الغد أما غد لبنان الذي كان معلقا " على صخرة الروشة" وما أثاره إحياء ذكرى الأمينين العامين الشهيدين من انقسام فقد أدت التسوية بين السرايا وعين التنية إلى الالتزام بتعميم رئيس الحكومة نواف سلام بعدما بادر سلام للاتصال بالرئيس نبيه بري شارحا حساسية الوضع وما يشكله الأمر من استفزاز لأهل بيروت وانتهى الأمر.
