27
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
موازنة 2026 : لا خطة واضحة و"ترتيب" الارقام أمام صندوق النقد
Lebanon 24
24-09-2025
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقر
مجلس الوزراء
مشروع قانون موازنة 2026 بسرعة قياسية، بالتزامن مع بدء بعثة
صندوق النقد الدولي
مشاوراتها مع السلطات المالية والنقدية، في إشارة إلى
التزام
لبنان
الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، وإعلان التوجهات المالية والاقتصادية والتوقعات بشأنها، والتزام المهل الدستورية، في ظل تعذر إعداد خطة اقتصادية لا يزال العمل جارياً عليها ولم تُنجز بعد، يتولى
وزير الاقتصاد
عامر البساط إعدادها تحت عنوان "خريطة طريق 2026 - 2035".
Advertisement
وكتبت سابين عويس في" النهار": فيما كان يفترض أن تأتي الموازنة منسجمة مع حكومة وصفت نفسها بأنها إصلاحية وتضم وجوهاً من أصحاب الاختصاص والكفاية، لم يحمل المشروع أي منحى إصلاحي جديد، بل اقتصر على أرقام تسعى إلى تظهير إنجاز بتجنب العجز المالي من خلال الموازنة بين الإيرادات والنفقات، وعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة، تحت ذريعة عدم تحميل المكلّفين أعباء مالية إضافية.يبدو حجم الموازنة البالغ 5.65 مليارات دولار، ضعيفاً نسبياً مقارنة بحجم السكان، وذلك ناتج من انهيار العملة وتقلص الاقتصاد وحجم الناتج، علماً أن المطلوب من الموازنة أن تعيد الثقة إلى الاقتصاد والنمو والاستثمار، وهذا لم يحصل. فالبند الأكبر منها خُصص للرواتب بما نسبته نحو 50 في المئة، أي ما يقارب ملياري و800 مليون دولار، منها 250 مليون دولار شهرياً تُنفق على رواتب الإدارة العامة والعسكريين، مقابل 11 في المئة لبند الاستثمار. في المقابل، جاءت التقديمات الاجتماعية متواضعة جداً، إذ خُصصت نحو 50 مليون دولار لبرنامج "أمان". تم تخصيص نحو 250 مليون دولار لقطاع الكهرباء، و257 مليوناً لقطاع المياه، و200 مليون دولار للقطاع الزراعي. أما خطة إعادة الإعمار المقدّرة وفق البنك الدولي بـ16 ملياراً، فلم يتم تخصيص أكثر من 18 مليون دولار منها لترميم نحو 500 مبنى. تتوقع الحكومة زيادة إيراداتها بنسبة 18 في المئة، بالاستناد إلى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات، بالرغم من أن التوقعات لمردود الضريبة على أرباح القطاع الخاص سجلت تراجعاً بين موازنتي 2025 و2026 تجاوز الستين في المئة، فيما لوحظ أن المشروع يقترح زيادة الضريبة على الرواتب والأجور بما يتجاوز الـ130 في المئة. ولوحظ أن المشروع أدرج في متنه الإجازة لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح اعتمادات استثنائية. وفي حين يُفترض أن لبنان بدأ العمل الجدي على الحكومة الإلكترونية، ومعها الطابع الإلكتروني لمكافحة الفساد المستشري في الإدارات، برز التوجه الحكومي نحو تكريس هذا الواقع عبر إعادة الاعتبار إلى الطابع الورقي. لا يُظهر المشروع الحكومي أي نية جدية لعملية إصلاحية لمشروع الموازنة، وإنما هناك استعجال لإنجازه وإحالته على المجلس النيابي كعبء سقط عن كاهلها، وتُركت مسؤوليته للنواب.
مواضيع ذات صلة
وزير المال ياسين جابر: لا ضرائب جديدة في موازنة العام 2026 إنما تحسبن للجباية (NBN)
Lebanon 24
وزير المال ياسين جابر: لا ضرائب جديدة في موازنة العام 2026 إنما تحسبن للجباية (NBN)
25/09/2025 09:02:58
25/09/2025 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة المجازين تسلّم الأمانة العامة ملاحظاتها على موازنة 2026
Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة المجازين تسلّم الأمانة العامة ملاحظاتها على موازنة 2026
25/09/2025 09:02:58
25/09/2025 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة العام 2026
Lebanon 24
مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة العام 2026
25/09/2025 09:02:58
25/09/2025 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
موازنة 2026: الإيرادات من جيوب المواطنين واقتصاد الظل في مأمن
Lebanon 24
موازنة 2026: الإيرادات من جيوب المواطنين واقتصاد الظل في مأمن
25/09/2025 09:02:58
25/09/2025 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
صندوق النقد الدولي
وزير الاقتصاد
مجلس الوزراء
النقد الدولي
الجمهوري
جمهورية
الدستور
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
02:00 | 2025-09-25
25/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البحث مستمر عن مرشح "لعدم ترك الساحة"
Lebanon 24
البحث مستمر عن مرشح "لعدم ترك الساحة"
01:45 | 2025-09-25
25/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية زوق مصبح بحثت تطوير الشارع السياحي مع أصحاب المنتجعات والمسابح
Lebanon 24
بلدية زوق مصبح بحثت تطوير الشارع السياحي مع أصحاب المنتجعات والمسابح
01:39 | 2025-09-25
25/09/2025 01:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": إستقامة المسار الوطني تقوم بالانحياز لترميم الذاكرة اللبنانية الجماعية
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": إستقامة المسار الوطني تقوم بالانحياز لترميم الذاكرة اللبنانية الجماعية
01:37 | 2025-09-25
25/09/2025 01:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يتماسك سياسيا؟
Lebanon 24
"الحزب" يتماسك سياسيا؟
01:30 | 2025-09-25
25/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
07:15 | 2025-09-24
24/09/2025 07:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
08:10 | 2025-09-24
24/09/2025 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
05:41 | 2025-09-24
24/09/2025 05:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
06:30 | 2025-09-24
24/09/2025 06:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2025-09-25
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
01:45 | 2025-09-25
البحث مستمر عن مرشح "لعدم ترك الساحة"
01:39 | 2025-09-25
بلدية زوق مصبح بحثت تطوير الشارع السياحي مع أصحاب المنتجعات والمسابح
01:37 | 2025-09-25
"ملتقى التأثير المدني": إستقامة المسار الوطني تقوم بالانحياز لترميم الذاكرة اللبنانية الجماعية
01:30 | 2025-09-25
"الحزب" يتماسك سياسيا؟
01:15 | 2025-09-25
نائب يعترف أمام مناصريه: وضعي صعب
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 09:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24