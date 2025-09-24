Advertisement

لبنان

موازنة 2026 : لا خطة واضحة و"ترتيب" الارقام أمام صندوق النقد

Lebanon 24
24-09-2025 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1421196-638943777966925418.png
Doc-P-1421196-638943777966925418.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقر مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 2026 بسرعة قياسية، بالتزامن مع بدء بعثة صندوق النقد الدولي مشاوراتها مع السلطات المالية والنقدية، في إشارة إلى التزام لبنان الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، وإعلان التوجهات المالية والاقتصادية والتوقعات بشأنها، والتزام المهل الدستورية، في ظل تعذر إعداد خطة اقتصادية لا يزال العمل جارياً عليها ولم تُنجز بعد، يتولى وزير الاقتصاد عامر البساط إعدادها تحت عنوان "خريطة طريق 2026 - 2035".
Advertisement

وكتبت سابين عويس في" النهار": فيما كان يفترض أن تأتي الموازنة منسجمة مع حكومة وصفت نفسها بأنها إصلاحية وتضم وجوهاً من أصحاب الاختصاص والكفاية، لم يحمل المشروع أي منحى إصلاحي جديد، بل اقتصر على أرقام تسعى إلى تظهير إنجاز بتجنب العجز المالي من خلال الموازنة بين الإيرادات والنفقات، وعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة، تحت ذريعة عدم تحميل المكلّفين أعباء مالية إضافية.يبدو حجم الموازنة البالغ 5.65 مليارات دولار، ضعيفاً نسبياً مقارنة بحجم السكان، وذلك ناتج من انهيار العملة وتقلص الاقتصاد وحجم الناتج، علماً أن المطلوب من الموازنة أن تعيد الثقة إلى الاقتصاد والنمو والاستثمار، وهذا لم يحصل. فالبند الأكبر منها خُصص للرواتب بما نسبته نحو 50 في المئة، أي ما يقارب ملياري و800 مليون دولار، منها 250 مليون دولار شهرياً تُنفق على رواتب الإدارة العامة والعسكريين، مقابل 11 في المئة لبند الاستثمار. في المقابل، جاءت التقديمات الاجتماعية متواضعة جداً، إذ خُصصت نحو 50 مليون دولار لبرنامج "أمان". تم تخصيص نحو 250 مليون دولار لقطاع الكهرباء، و257 مليوناً لقطاع المياه، و200 مليون دولار للقطاع الزراعي. أما خطة إعادة الإعمار المقدّرة وفق البنك الدولي بـ16 ملياراً، فلم يتم تخصيص أكثر من 18 مليون دولار منها لترميم نحو 500 مبنى. تتوقع الحكومة زيادة إيراداتها بنسبة 18 في المئة، بالاستناد إلى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات، بالرغم من أن التوقعات لمردود الضريبة على أرباح القطاع الخاص سجلت تراجعاً بين موازنتي 2025 و2026 تجاوز الستين في المئة، فيما لوحظ أن المشروع يقترح زيادة الضريبة على الرواتب والأجور بما يتجاوز الـ130 في المئة. ولوحظ أن المشروع أدرج في متنه الإجازة لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح اعتمادات استثنائية. وفي حين يُفترض أن لبنان بدأ العمل الجدي على الحكومة الإلكترونية، ومعها الطابع الإلكتروني لمكافحة الفساد المستشري في الإدارات، برز التوجه الحكومي نحو تكريس هذا الواقع عبر إعادة الاعتبار إلى الطابع الورقي. لا يُظهر المشروع الحكومي أي نية جدية لعملية إصلاحية لمشروع الموازنة، وإنما هناك استعجال لإنجازه وإحالته على المجلس النيابي كعبء سقط عن كاهلها، وتُركت مسؤوليته للنواب.  
مواضيع ذات صلة
وزير المال ياسين جابر: لا ضرائب جديدة في موازنة العام 2026 إنما تحسبن للجباية (NBN)
lebanon 24
25/09/2025 09:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة المجازين تسلّم الأمانة العامة ملاحظاتها على موازنة 2026
lebanon 24
25/09/2025 09:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة العام 2026
lebanon 24
25/09/2025 09:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
موازنة 2026: الإيرادات من جيوب المواطنين واقتصاد الظل في مأمن
lebanon 24
25/09/2025 09:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

وزير الاقتصاد

مجلس الوزراء

النقد الدولي

الجمهوري

جمهورية

الدستور

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-09-25
01:45 | 2025-09-25
01:39 | 2025-09-25
01:37 | 2025-09-25
01:30 | 2025-09-25
01:15 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24