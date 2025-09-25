Advertisement

لبنان

مع تساقط الامطار.. زحمة سير خانقة على الطرقات

Lebanon 24
25-09-2025 | 01:04
تسجل حركة مرور كثيفة على طريق المطار القديمة وعلى المشرفية الغبيري السفارة الكويتية، وعلى الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية ومن فرن الشباك باتجاه المتحف السوديكو، وعلى جسر برج حمود باتجاه الاشرفية.
كما تسجل حركة مرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس الهراوي فرن الشباك باتجاه  الاشرفية ، وعلى طريق الحكمة الاشرفية.
وتسجل حركة مرور ايضاً من عاريا وصولا حتى الفياضية وناشطة باتجاه الصياد، وعلى اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا الى نفق سليم سلام، وعلى الطريق البحرية من انطلياس باتجاه الكرنتينا.
وكانت القوى الامنية قد طلبت من من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار خفيفة في بعض المناطق والقرى والتي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصا" على السلامة العامة.
 
