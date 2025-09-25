Advertisement

لبنان

نائب يعترف أمام مناصريه: وضعي صعب

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
25-09-2025 | 01:15
أقر أحد النواب أنه حتى الساعة لا يرى نفسه على أي من اللوائح الانتخابية التي من المفترض أن تحصل على حواصل بالرغم من أنه يمتلك أرضية جيدة من الأصوات التفضيلية . 
النائب الذي كان يتحدث أمام عدد من مناصريه أكد "أن حزب الله لن يفضلني على حليفه الوحيد المتبقي، أما القوات والإشتراكي فقد إتفقا على التحالف ويبدو أن الكتائب ستكون الى جانبهم".
وقال "يا رفاقي، المشهد واضح وعلينا أن ننتظر، لربما يكون الجو بين "التيار الوطني الحر" و"الحزب" غير مرتاح قبيل الإنتخابات المقبلة .
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

