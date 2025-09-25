Advertisement

لبنان

"الحزب" يتماسك سياسيا؟

25-09-2025 | 01:30
لاحظ عدد من القوى والشخصيات السياسية في لبنان ان "حزب الله" يظهر تماسكا من خلال طريقة تعاطيه مع الملفات الداخلية وسلوكه السياسي الواضح، ما عكس انضباطاً لافتاً لم يشهده منذ نهاية الحرب الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه الصورة تعكس بداية تعافٍ تدريجي لـ"الحزب" على المستوى السياسي، بعدما مرّ بفترات من الارتباك والتباين في الخطاب.
ويعتبر هذا التطور إشارة إلى مرحلة أكثر تنظيماً في أداء الحزب، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على المشهد السياسي اللبناني ككل.
 
المصدر: لبنان 24
