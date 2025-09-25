Advertisement

لبنان

سعيد لبري: انت مسؤول عن انتقال الشيعة من الحزب إلى الدولة

Lebanon 24
25-09-2025 | 04:51
كتب رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق الدكتور فارس سعيد عبر حسابه على منصة  "اكس" : "بكل إخلاص اتمنّى للرئيسين عون و سلام الاستمرار في الطريق الصعب لبناء الدولة و للرئيس برّي اقول "شجرة لا تحجب غابة" انت مسؤول عن انتقال الشيعة من الحزب إلى الدولة و انظر إلى جيل جديد من النخب المسيحيّة و السنية و الدرزية و الشيعية في لبنان و الخارج بعين الأمل لبنان يستحقّ".
