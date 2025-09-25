رجي التقى وزراء خارجية أرمينيا وإيرلندا وقبرص

Advertisement

على هامش مشاركته في أعمال الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في ، التقى والمغتربين يوسف رجي وزير خارجية أرمينيا أرارات ميزويان، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في وأرمينيا، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.وأشاد رجي بـ"الدور الحيوي الذي يلعبه أبناء الطائفة الأرمنية في لبنان في تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين" .كما التقى الوزير رجّي وزير خارجية ايرلندا سيمون هاريس، وتطرق معه الى التطورات السياسية على الساحة الدولية والوضع في لبنان .وشكر الوزير رجّي نظيره على الدعم الثابت الذي تقدمه إيرلندا للبنان عبر مشاركتها في قوات اليونيفيل، مشددا على" أهمية تفادي حصول أي فراغ بعد انتهاء مهامها في العام القادم" ، مشيداً بـ"الدور الذي يضطلع به لبسط سلطة الدولة في الجنوب وعلى الأراضي كافة.أكد الوزير الايرلندي" بلاده المستمر لدعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره في حفظ الأمن وحماية السيادة اللبنانية".كما التقى رجي وزير خارجية كونستانتينوس كومبوس، الذي وجّه له دعوة لزيارة قبرص للبحث في كافة الملفات التي تهم البلدين.