Advertisement

لبنان

رجي التقى وزراء خارجية أرمينيا وإيرلندا وقبرص

Lebanon 24
25-09-2025 | 05:12
A-
A+
Doc-P-1421333-638943992362730192.jpeg
Doc-P-1421333-638943992362730192.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،  التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي  وزير خارجية أرمينيا أرارات ميزويان، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في لبنان وأرمينيا،  إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.
Advertisement

وأشاد رجي بـ"الدور الحيوي الذي يلعبه أبناء الطائفة الأرمنية في لبنان في تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين" . 

كما التقى الوزير رجّي وزير خارجية ايرلندا سيمون هاريس، وتطرق معه الى التطورات السياسية على الساحة الدولية والوضع في لبنان .

وشكر الوزير رجّي نظيره على الدعم  الثابت الذي تقدمه جمهورية إيرلندا للبنان عبر مشاركتها في قوات اليونيفيل، مشددا على" أهمية تفادي حصول أي فراغ بعد انتهاء مهامها في العام القادم" ، مشيداً بـ"الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة في الجنوب وعلى الأراضي اللبنانية كافة.

من جهته أكد الوزير الايرلندي" التزام بلاده المستمر لدعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره في حفظ الأمن وحماية السيادة اللبنانية".

كما التقى رجي وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، الذي وجّه له دعوة لزيارة قبرص للبحث في كافة  الملفات التي تهم البلدين.
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: وزير الخارجية الأميركي التقى عائلات الرهائن بواشنطن قبل لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم
lebanon 24
25/09/2025 14:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: لهذا السبب لن ألتقي وزير الخارجيّة اللبنانيّة.. وهكذا ردّ رجّي (فيديو)
lebanon 24
25/09/2025 14:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أرمينيا: لم نتعهد بأي التزام لأذربيجان بتغيير الدستور
lebanon 24
25/09/2025 14:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي التقى الموظفين اللبنانيين العاملين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
lebanon 24
25/09/2025 14:46:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

اللبنانية

نيويورك

من جهته

الثنائي

جمهورية

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-09-25
07:40 | 2025-09-25
07:36 | 2025-09-25
07:33 | 2025-09-25
07:30 | 2025-09-25
07:24 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24