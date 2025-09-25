مذكرة من جابر الى مديريات ومصالح وزارة المالية.. ماذا جاء فيها؟

Advertisement

أصدر مذكرة الى المديريات والمصالح كافة في ، جاء فيها: "بعد ورود عدد من الشكاوى عن أشخاص ومعقبي معاملات يدعون أنهم يقومون بمتابعة ملفات تخص أو معاونيه، وبما أن هؤلاء المذكورين آنفا يفرضون على الموظفين إتمام وإنهاء الملفات على وجه السرعة دون مراعاة للتسلسل في إنجاز المعاملات، كما وطلب مبالغ نقدية من أصحاب العلاقة،بناء عليه، يطلب الى المديريات والمصالح في وزارة المالية كافة :- الالتزام بإنجاز المعاملات وفق التسلسل الزمني من دون مراعاة أي محسوبية.- الإبلاغ عن أسماء مدعي الصفة ليصار الى ملاحقتهم وفق الأصول القانونية وذلك عبر أرقام الهاتف التالية:01/98156201/981460كما سيصار الى طلب نسخ عن المعاملات التي تمت متابعتها من قبل هؤلاء الأشخاص والمعقبين ليببنى على الشيء مقتضاه".