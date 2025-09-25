أهمها تمكين المرأة.. مشاريع قوانين لجنة الشؤون الخارجية

Advertisement

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، بمشاركة الأعضاء وممثلين عن الإدارات المختصة، خُصّصت لدرس أربعة مشاريع قوانين أساسية.وقال علامة عقب الجلسة إن المشروع الأول أقرّ تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من اتفاقية على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرًا إلى أنّ النواب وافقوا على التعديل الذي يمنح وقتًا أطول لدراسة القوانين ويزيد الشفافية، معتبرًا إقراره دلالة على تجاوب مع الجهود الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة.أما المشروع الثاني، فيتعلق بإبرام اتفاقية التعاون في الشؤون المالية والعسكرية وبروتوكول تنفيذ الدعم النقدي بين حكومتي لبنان وتركيا، موضحًا أنّ الاتفاقية تفيد وتغطي أيضًا والأمن العام وأمن الدولة، وقد أُقرت بالإجماع وتشمل منحًا عسكرية من أنقرة إلى .والمشروع الثالث الذي نال موافقة اللجنة يرتبط بانضمام لبنان إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات واللائحة التنفيذية، ما يسهم في تحسين مستوى حماية الملكية الفكرية وفتح جديدة أمام لبنان على المستوى الدولي.أما البند الرابع، فكان عبارة عن اقتراح قانون خارج جدول الأعمال يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية والأمم المتحدة ممثلة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنطقة وشمال في لبنان، معتبرًا أنّ للبنان مصلحة حقيقية في استضافة هذا المكتب على أراضيه.