لتعزيز الشفافية في البلديات.. ورشة عمل في حرار حول قانون الشراء العام

نظّمت شبكة " للتنمية" بالتعاون مع اتحاد بلديات وجمعية " "، ورشة عمل متخصصة حول ، وذلك في قاعة بلدية حرار، بمشاركة المحامي محمد البعريني وعدد من رؤساء البلديات وأعضاء الاتحاد والموظفين الإداريين.وهدفت الورشة إلى توعية البلديات حول آليات تطبيق القانون، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة، إضافة إلى إطلاع المشاركين على التعديلات القانونية والممارسات الفضلى المعتمدة.وتأتي المبادرة في إطار دعم قدرات البلديات وتحقيق إدارة رشيدة تنسجم مع مبادئ الرشيدة والتنمية المستدامة.