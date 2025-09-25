Advertisement

لبنان

لتعزيز الشفافية في البلديات.. ورشة عمل في حرار حول قانون الشراء العام

Lebanon 24
25-09-2025 | 07:13
نظّمت شبكة "عكار للتنمية" بالتعاون مع اتحاد بلديات جرد القيطع وجمعية "الشفافية الدولية"، ورشة عمل متخصصة حول قانون الشراء العام، وذلك في قاعة بلدية حرار، بمشاركة رئيس الاتحاد المحامي محمد البعريني وعدد من رؤساء البلديات وأعضاء الاتحاد والموظفين الإداريين.
وهدفت الورشة إلى توعية البلديات حول آليات تطبيق القانون، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة، إضافة إلى إطلاع المشاركين على التعديلات القانونية والممارسات الفضلى المعتمدة.

وتأتي المبادرة في إطار دعم قدرات البلديات وتحقيق إدارة رشيدة تنسجم مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
 
(الوكالة الوطنية)
