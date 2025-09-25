Advertisement

لبنان

المالية: خطة متوسطة المدى.. ومضيّ بالإصلاحات الضريبية والجمركية

Lebanon 24
25-09-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1421391-638944080723568557.png
Doc-P-1421391-638944080723568557.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد وزير المالية ياسين جابر صباح اليوم اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو، في حضور الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما وفريق عمل الصندوق. كما حضر من وزارة المالية مدير المالية العام جورج معراوي، ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة، والمستشارون كلودين كركي وزينة قاسم وحسين طراف، والخبير من الخزانة الفرنسية Abdenor Brahmi.
Advertisement

خصص الاجتماع لبحث الإطار المالي متوسط المدى (MTFF) الذي أعدته وزارة المالية. كما تمت مناقشة مشروع الموازنة والأهداف المتفق عليها، ولا سيما طلب الصندوق أن يتم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.7% من الناتج المحلي، وهو رقم يعتبر مرتفعاً في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، ومن دون فرض أي زيادة ضريبية. كما تم التطرق إلى قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الرسم الجمركي على المحروقات.

وشدد فريق عمل الصندوق على "أهمية الشفافية في إدراج النفقات واعتماد خطة مالية متوسطة الأمد في ما خص موضوع الدين"، وهو ما تعمل عليه وزارة المالية حالياً.

وفي موضوع الإصلاحات الضريبية والجمركية والضغوط الاجتماعية، تم استعراض الخطوات المتخذة والتحديات القائمة. كما اطلع وفد الصندوق من فريق عمل الوزارة على الخطة الإصلاحية التي تعمل وزارة المالية على تنفيذها في كل من مديرية الجمارك، ومديرية الواردات، ومديرية الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، ومديرية الشؤون العقارية، الأمر الذي من شأنه رفع الإيرادات وتحقيق فائض في الموازنة.

واتفق على أن يستكمل البحث في اجتماعات الخريف في واشنطن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بغية وضع خطة مالية متكاملة تعزز الثقة وتحصّن الاستقرار الاقتصادي.
 
مواضيع ذات صلة
جابر: الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات المالية
lebanon 24
25/09/2025 20:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفيديف: ترقبوا خطوات أخرى بعد قرارنا رفع الحظر عن نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى
lebanon 24
25/09/2025 20:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: روسيا لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بقرار تعليق نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى
lebanon 24
25/09/2025 20:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة المالية تطلق خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الضريبية... إليكم التفاصيل
lebanon 24
25/09/2025 20:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

النقد الدولي

وزير المالية

صباح اليوم

الفرنسية

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2025-09-25
13:22 | 2025-09-25
13:15 | 2025-09-25
13:09 | 2025-09-25
13:03 | 2025-09-25
12:58 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24