محافظ النبطية إجتمعت مع مندوبين عن المنظمات الدولية.. هذا ما تخلله الاجتماع

اجتمعت محافظ الدكتورة مع مندوبين عن المنظمات الدولية التي تنضوي تحت نطاق العاملة في LHIF.وتخلل الاجتماع، كلمة شكر من الدكتورة للحضور على "تعاونهم الدائم لتلبية الاحتياجات لأهلنا من القرى الحدودية والمقيمين رغم تراجع الدعم وتمويل المشاريع".وتم في آلية التنسيق مع لجنة إدارة الازمات والكوارث.كما تم عرض التحديات والفرص وخاصة على صعيد التمويل الضئيل وتمت الاضاءة على احتياجات الاهالي والبلديات على اختلافها سواء التشغيلية او التنموية، بالإضافة إلى طلب تأمين برامج دعم لصمود الاهالي وخلق فرص عمل وتأمين تدريب مهني معجل.