لبنان

محافظ النبطية إجتمعت مع مندوبين عن المنظمات الدولية.. هذا ما تخلله الاجتماع

Lebanon 24
25-09-2025 | 07:42
Doc-P-1421408-638944112036379486.png
Doc-P-1421408-638944112036379486.png photos 0
اجتمعت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك مع مندوبين عن المنظمات الدولية التي تنضوي تحت نطاق منتدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في جنوب لبنان LHIF.
وتخلل الاجتماع، كلمة شكر من الدكتورة الترك للحضور على "تعاونهم الدائم لتلبية الاحتياجات لأهلنا النازحين من القرى الحدودية والمقيمين رغم تراجع الدعم وتمويل المشاريع".

وتم النقاش في آلية التنسيق مع لجنة إدارة الازمات والكوارث.

كما تم عرض التحديات والفرص وخاصة على صعيد التمويل الضئيل وتمت الاضاءة على احتياجات الاهالي والبلديات على اختلافها سواء التشغيلية او التنموية، بالإضافة إلى طلب تأمين برامج دعم لصمود الاهالي وخلق فرص عمل وتأمين تدريب مهني معجل.

