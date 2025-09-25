ينال صلح.. مطالب بتمكين الشباب في صناعة القرار

Advertisement

دعا النائب مجلس النواب إلى تحمل مسؤولية تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار، خلال الطاولة المستديرة التي نظمتها جمعية SHiFT والتجمع النسائي اللبناني (RDFL) في ، تحت عنوان: "تعزيز دور الشباب اللبناني في صناعة القرار والمساعدة في مجال الاستجابة الإنسانية".وأكد صلح أن المجتمعات التي تمنح الفرصة لشبابها هي الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتجديد والتطور، مشدداً على خطوات عملية لتحقيق المشاركة، أبرزها:ورأى أن المشاركة تمثل ركيزة أساسية للتنمية والتمكين والإنتاجية، وتمتد لتشمل الأبعاد الاجتماعية والمدنية، مؤكداً أن المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني تلعب دوراً محورياً في إشراك الشباب.واختتم صلح معاهداً على الالتزام بدعم مشاركة الشباب من موقعه النيابي، مؤكداً أن مستقبل لن يُصنع إلا بسواعد أبنائه وبناته، وبحضورهم الفاعل في مواقع القرار.