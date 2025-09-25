Advertisement

لبنان

ينال صلح.. مطالب بتمكين الشباب في صناعة القرار

Lebanon 24
25-09-2025 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1421424-638944132560236296.png
Doc-P-1421424-638944132560236296.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا النائب ينال صلح مجلس النواب إلى تحمل مسؤولية تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار، خلال الطاولة المستديرة التي نظمتها جمعية SHiFT والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني (RDFL) في بعلبك، تحت عنوان: "تعزيز دور الشباب اللبناني في صناعة القرار والمساعدة في مجال الاستجابة الإنسانية".
Advertisement

وأكد صلح أن المجتمعات التي تمنح الفرصة لشبابها هي الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتجديد والتطور، مشدداً على خطوات عملية لتحقيق المشاركة، أبرزها:
- خفض سن الترشح وتخصيص كوتا للشباب
- إشراكهم في عمل اللجان النيابية عبر منصات حوار دائمة
- إطلاق برامج تدريب وتشبيك مع المجتمع المدني
- تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات
- دعم المبادرات الإنسانية والتنموية للشباب وإدراجها ضمن خطط الدولة

ورأى أن المشاركة تمثل ركيزة أساسية للتنمية والتمكين والإنتاجية، وتمتد لتشمل الأبعاد الاجتماعية والمدنية، مؤكداً أن المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني تلعب دوراً محورياً في إشراك الشباب.

واختتم صلح معاهداً على الالتزام بدعم مشاركة الشباب من موقعه النيابي، مؤكداً أن مستقبل لبنان لن يُصنع إلا بسواعد أبنائه وبناته، وبحضورهم الفاعل في مواقع القرار.
 
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
ينال صلح: المواقف تتبدل والرياح السياسية لا تمحو البطولات
lebanon 24
25/09/2025 21:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ينال صلح زار وزير الصحة على رأس وفد عكاري
lebanon 24
25/09/2025 21:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشباب والرياضة: موقع المرأة في الرياضة اليوم في صلب معركة التمكين والمساواة
lebanon 24
25/09/2025 21:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مطالبة أميركية بإجماع وزاري لا بأكثريّة على قرار حصر السلاح
lebanon 24
25/09/2025 21:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

المجتمع المدني

جابة الإنسان

الديمقراطي

ينال صلح

ديمقراطي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-09-25
13:35 | 2025-09-25
13:22 | 2025-09-25
13:15 | 2025-09-25
13:09 | 2025-09-25
13:03 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24