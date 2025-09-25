Advertisement

لبنان

مُجددًا.. "الحزب" يدعو مناصريه للمشاركة بفعالية صخرة الروشة

Lebanon 24
25-09-2025 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1421425-638944135069085050.png
Doc-P-1421425-638944135069085050.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر حزب الله، بياناً، دعا من خلاله مناصريه، للمشاركة في فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، الساعة 6 مساء.
Advertisement
 
وحسب البيان، سيشارك الملتقى الشبابي العربي بفعاليات الذكرى في لبنان، حيث سيلتقي مع مسؤول وحدة ‏العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد ‏عمار الموسوي في لقاء سياسي ‏وحوار مفتوح وذلك يوم الجمعة ٢٦ ايلول ٢٠٢٥ الساعة السابعة ‏والنصف ‏مساء في مطعم الساحة.
 
وسيشارك وفد الأحزاب والشخصيات العربية والافريقية بفعاليات الذكرى ويلتقي ‏الوفد العربي ‏والافريقي مع مسؤول وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله ‏السيد عمار الموسوي في لقاء ‏سياسي وحوار مفتوح وذلك يوم الاحد.
 



 
مواضيع ذات صلة
وصول وفيق صفا الى الروشة للمشاركة في فعالية إحياء إضاءة الصخرة
lebanon 24
25/09/2025 21:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: منع اضاءة "الحزب" صخرة الروشة رمزية لفرض قرار الدولة
lebanon 24
25/09/2025 21:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ مرتقب من "حزب الله" بشأن "صخرة الروشة"
lebanon 24
25/09/2025 21:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. تدافع بين الجيش ومناصري الحزب أمام صخرة الروشة
lebanon 24
25/09/2025 21:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله السيد

حسن نصرالله

الله السيد

صفي الدين

الافريقية

هاشم صفي

حزب الله

نصرالله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-09-25
13:35 | 2025-09-25
13:22 | 2025-09-25
13:15 | 2025-09-25
13:09 | 2025-09-25
13:03 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24