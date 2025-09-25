مُجددًا.. "الحزب" يدعو مناصريه للمشاركة بفعالية صخرة الروشة

أصدر ، بياناً، دعا من خلاله مناصريه، للمشاركة في فعالية إضاءة صخرة بصورة السيدين وهاشم ، الساعة 6 مساء.

وحسب البيان، سيشارك الملتقى الشبابي العربي بفعاليات الذكرى في ، حيث سيلتقي مع مسؤول وحدة ‏العلاقات العربية والدولية في ‏عمار في لقاء سياسي ‏وحوار مفتوح وذلك يوم الجمعة ٢٦ ايلول ٢٠٢٥ الساعة السابعة ‏والنصف ‏مساء في مطعم الساحة.