لبنان

البستاني: حاكم المصرف السابق إلى الحرية وأموال المودعين محتجزة

Lebanon 24
25-09-2025 | 09:13
كتب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني عبر منصة "اكس":" اموال المودعين محتجزة ، والحاكم السابق للمصرف المركزي الى الحرية قريباً. اترك التعليق للناس" .
