"تزوير شهادة منشأ باخرة الفيول".. نائبان يسألان الحكومة

توجه النائبان سيزار ابي خليل وسليم عون إلى الحكومة بمجموعة أسئلة، بشأن موضوع "فضيحة تزوير شهادة منشأ باخرة الفيول والهدر الممنهج بالمال العام".

وقال النائبان: "حيث إنّ صفقات استيراد الفيول تُعدّ من الأساسية التي تمسّ الأمن الطاقوي للبنان، وتنعكس مباشرةً على المالية العامة وعلى حياة المواطنين اليومية، وحيث إنّ باخرة محمّلة بالفيول وصلت مؤخراً إلى ، وتبيّن أنّ بلد منشأ حمولتها هو الاتحادية، وحيث إنّه جرى تزوير شهادة التحميل، ومانيفست الناقلة، وشهادة المنشأ المرافقة للبضاعة، بحيث أُظهرت وكأنها صادرة من تركيا خلافاً للحقيقة والواقع، وقد أصدرت وزارة المالية بيان نشرت فيه نتيجة تحقيقات للجمارك التي اثبتت جرم التزوير في المنشأ ومستندات الشحن".وأضافا: "وحيث إنّ هذا التزوير لم يكن شكلياً أو بسيطاً، بل حصل عبر مناورة بحرية قضت بالمرور بمرفأ مرسين في تركيا، والأخطر أنّه ترتّب عليه فارق كبير في الأسعار يُقدَّر بحوالي سبعة ملايين دولار أميركي، نتيجة إظهار الفيول وكأنّه المنشأ، فيما هو في الواقع روسي المنشأ، في حين أنّ الأسعار العالمية المعتمدة تُبيّن أنّ الفيول الروسي أقل ثمناً من الفيول ، وحيث إنّ هذه العملية ألحقت ضرراً مباشراً بالمال العام، وطرحت علامات استفهام جدية حول الشفافية والنزاهة في إدارة ملف الطاقة".وأشارا إلى أن أنه "بتاريخ 13/7/2025 تلقّى وزير الطاقة ردّاً من على كتاب استفساره حول الدول الممنوع استيراد النفط منها، بما فيها روسيا، حيث أكّد المجلس أنّه لا مانع من الاستيراد من روسيا شريطة الالتزام بآليات السقف السعري المحددة للنفط الروسي، وحيث إنّ الوزير المعني كان على علم بواقعة تزوير شهادة المنشأ، التي هي أصلاً من واجبات الوزارة الكشف عنها وفقاً لعقد الشراء العام، وقد تمّ إعلامه بكتاب خطي من المديرية العامة للجمارك بأنّ مستندات الناقلة مزوّرة وأنّ الشركة خالفت عقد الشراء العام، وذلك بكتاب رسمي صادر في تاريخ 13/7/2025، ورغم ذلك، وبخلاف قرار مجلس الوزراء وأحكام العقد، أعطى الوزير إذناً بتفريغ الناقلة".وقالا: "حيث إنّه سبق لوزارة الطاقة أن أفرغت الناقلة TM HAI HA 568 في حزيران 2025، رغم ثبوت التزوير في شهادات التحميل والمنشأ وفق ما أظهره برنامج التتبّع الآلي للسفن، وقد حاولت الوزارة رفع المسؤولية عنها في حينه عبر تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية، متحجّجةً بضرورة تفادي نفاد مخزون الغاز أويل المخصّص لمعامل كهرباء لبنانوحيث إنّه تبيّن أنّ وزارة الطاقة لا تمتلك حتى اليوم أي اشتراك في برامج تتبّع السفن، التي يجب اعتمادها لمراقبة الناقلات ومنع تزوير شهادات التحميل، وكان من أقلّ واجبات الوزير، وبعد افتضاح ملف التزوير لأول مرة في حزيران، أن يبادر إلى الاشتراك في أحد هذه البرامج التي لا تتعدى كلفتها عشرين ألف دولار سنوياً، وحيث إنّ ما جرى يُعتبر جريمة تزوير واحتيال تمسّ بالثقة العامة، وتُعرّض المالية العامة لهدر فاضح، وتهدّد مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية، وحيث إنّ التحجّج بضمانة حسن التنفيذ البالغة أربعة ملايين دولار أميركي لا يشكّل تغطية للفارق المترتّب والبالغ سبعة ملايين دولار".