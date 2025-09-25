Advertisement

لبنان

"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)

Lebanon 24
25-09-2025 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1421432-638944246407408954.jpg
Doc-P-1421432-638944246407408954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
لم يلتزم "حزب الله" بالتعميم الذي أصدره رئيس الحكومة نواف سلام وأضاء صخرة الروشة بصورة أمينيه العامين السابقين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين وسط حشد من مناصريه، الذين تجمّعوا قبالة الصخرة رافعين أعلام "الحزب" وشعارات من وحي المناسبة، فيما جاب عدد من الزوارق الشاطئ المحاذي للصخرة.
 
 
كذلك، أضاء "الحزب" الصخرة" بصورة تجمع نصرالله والرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري.
 
 
كما أضاء "الحزب" صخرة الروشة بصورة تجمع نصرالله برئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس سعد الحريري، وأخرى تجمع نصرالله ببرّي.
 
 
وأيضاً، تخلّل المناسبة إضاءة الصخرة بصورة العلم اللبنانيّ.


ولم تخلُ الفعالية من بعض المناوشات بين الحشود وعناصر الجيش، التي حاولت تأمين سلامة المشاركين والحفاظ على الاستقرار والحؤول دون حصول أي مظاهر قد تؤدي إلى ردات فعل مضادة.
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement

 

A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news)


 

 

A post shared by Lebanon 24 (@lebanon24.news)

وكان مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وصل إلى الروشة للمشاركة في إحياء الذكرى، حيث قال: "أتينا كي نضيء الصخرة".

 

 

 

 

 

كما رُفِعت أعلام "حزب الله" وصورة نصرالله على صخرة الروشة.
 
مواضيع ذات صلة
هذه هي دلالات "حزب الله" عن إضاءة صخرة الروشة
lebanon 24
25/09/2025 21:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يُضيء صخرة الروشة في هذه الأثناء بصورة نصرالله
lebanon 24
25/09/2025 21:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ مرتقب من "حزب الله" بشأن "صخرة الروشة"
lebanon 24
25/09/2025 21:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: منع اضاءة "الحزب" صخرة الروشة رمزية لفرض قرار الدولة
lebanon 24
25/09/2025 21:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الشهيد رفيق الحريري

الرئيس سعد الحريري

رفيق الحريري

سعد الحريري

حسن نصرالله

الرئيس سعد

نبيه برّي

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-09-25
13:35 | 2025-09-25
13:22 | 2025-09-25
13:15 | 2025-09-25
13:09 | 2025-09-25
13:03 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24