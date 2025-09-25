Advertisement

لبنان

سيّاح خرجوا من لبنان برًّا

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
25-09-2025 | 09:27
علم "لبنان24" أنّ عددًا كبيرا من السيّاح العرب قرروا الخروج من لبنان برًّا خلال بداية الموسم الصيفي.
وحسب المعلومات فإنّ هؤلاء كانوا قد وصلوا إلى لبنان لتفقد ممتلكاتهم في بعض المناطق اللبنانية بعد انقطاع عن زيارة البلاد لسنوات عديدة، بالتوازي مع قرار بعض الدول العربية رفع الحظر عن سفرهم إلى لبنان.

إلا أنّ اللافت أنّه وخلال تواجدهم في لبنان وبالتوازي مع تحضير أماكن إقامتهم لاستقبال عائلاتهم، لوحظ أن قسما كبيرا جدًا منهم قد غادر لبنان خلال الأسابيع الأولى من الموسم الصيفي بعد أن انتشرت آنذاك تحذيرات من خطورة عودة الحرب.

وقد قرر هؤلاء سلوك طريق المصنع وصولا إلى دمشق فبلادهم. وعلى الرغم من قدرتهم  على العودة عبر المطار، إلا أنّ العدد الأكبر اختار الطريق البري.
المصدر: خاص لبنان24
