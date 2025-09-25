Advertisement

لبنان

أسعد درغام: لبنان بحاجة إلى التوازن والمسؤولية

Lebanon 24
25-09-2025 | 10:34
أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في مقابلة مع قناة MTV، على أهمية الاتفاق الوطني على مفهوم الشهادة في لبنان، مستذكراً مرور عام على استشهاد السيد حسن نصرالله.
وقال درغام إن الدولة اللبنانية لم تنفذ العديد من وعودها، موضحاً أن الالتزامات المقدمة للدول الراعية يجب أن تُلتزم، وأن لبنان لم يعد بمقدوره الادعاء بعدم القدرة على حصر السلاح. وأضاف: "المطلوب ليس فقط نزع سلاح حزب الله، بل أيضاً انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى، وضمان عدم الاعتداء على لبنان".

وتطرق درغام إلى ضرورة دعم الجيش اللبناني مادياً ومعنوياً، مؤكداً أنه "لا حماية للبنان إلا من خلال الجيش"، محذراً من استخدام الخصومة السياسية لتبرير الإجرام الإسرائيلي والانتهاكات بحق المدنيين والأطفال، مستنكراً الجريمة التي وقعت في بنت جبيل.

وفي سياق آخر، علق درغام على الجدل بشأن إضاءة صخرة الروشة بصورة السيد نصرالله، معتبراً أن هذه الخطوة "لا تضيف شيئاً على رمزيته، ولن تؤدي إلى تهديم الصخرة"، داعياً إلى عدم تصعيد الأمور نحو فتنة طائفية، وترك الحلول الوطنية بعيداً عن التوتر الطائفي.
