أسعد درغام: لبنان بحاجة إلى التوازن والمسؤولية

أكد عضو تكتل " القوي" النائب أسعد درغام في مقابلة مع قناة MTV، على أهمية الاتفاق الوطني على مفهوم الشهادة في لبنان، مستذكراً مرور عام على استشهاد السيد .وقال درغام إن لم تنفذ العديد من وعودها، موضحاً أن الالتزامات المقدمة للدول الراعية يجب أن تُلتزم، وأن لبنان لم يعد بمقدوره الادعاء بعدم القدرة على حصر السلاح. وأضاف: "المطلوب ليس فقط نزع سلاح ، بل أيضاً انسحاب من الأراضي ، وعودة الأسرى، وضمان عدم الاعتداء على لبنان".وتطرق درغام إلى ضرورة دعم مادياً ومعنوياً، مؤكداً أنه "لا حماية للبنان إلا من خلال الجيش"، محذراً من استخدام الخصومة السياسية لتبرير الإجرام والانتهاكات بحق المدنيين والأطفال، مستنكراً الجريمة التي وقعت في بنت جبيل.وفي سياق آخر، علق درغام على الجدل بشأن إضاءة صخرة الروشة بصورة السيد ، معتبراً أن هذه الخطوة "لا تضيف شيئاً على رمزيته، ولن تؤدي إلى تهديم الصخرة"، داعياً إلى عدم تصعيد الأمور نحو فتنة طائفية، وترك الحلول الوطنية بعيداً عن التوتر الطائفي.