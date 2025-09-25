Advertisement

لبنان

الجيش يعلن توقيف 10 متهمين.. وهذه تهمتهم!

Lebanon 24
25-09-2025 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1421469-638944193864474644.png
Doc-P-1421469-638944193864474644.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية، صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement
 
"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم، وأوقفت 8 أشخاص وفقا لما يلي:

- توقيف المواطن (خ.ف.) في منطقة سير الضنية – الضنية بجرم إطلاق النار.

- توقيف 6 مواطنين في بلدة بخعون – الضنية بجرم إطلاق النار وافتعال إشكالات، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.توقيف المواطن (م.ل.) في منطقة عكار العتيقة – عكار بجرم إطلاق النار وإصابة شخص، وضبط في حوزته سلاح وذخائر حربية.

- دهم منازل مطلوبين في منطقة التبانة – طرابلس على أثر وقوع إشكال تخلله تبادل لإطلاق النار، نتيجة خلافات شخصية، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، بما فيها عدد من الرمانات اليدوية.

وفي إطار رصد عمليات تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت مديرية المخابرات في بلدة يانوح - جبيل منزل المواطن (س.ا.) وأوقفته، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من حشيشة الكيف، وأسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت المديرية في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (م.ح.) لتأليفة شبكة للاتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.

وخلال عملية الدهم، تعرض عناصر الجيش إلى إطلاق نار فردوا بالمثل من دون وقوع إصابات.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
في هذه الدولة... توقيف رئيس وزراء وهذه تهمته
lebanon 24
25/09/2025 21:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بطلة العالم 10 مرات في البياثلون الفرنسي متهمة بالاحتيال!
lebanon 24
25/09/2025 21:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف متهم بجرائم سلب.. هذا ما ضبط بحوزته
lebanon 24
25/09/2025 21:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف موظفين ومعقبي معاملات... هذه تهمهم
lebanon 24
25/09/2025 21:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24

تبادل لإطلاق النار

مديرية المخابرات

المؤسسة العسكرية

قيادة الجيش

اللبنانية

الضنية

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-09-25
13:35 | 2025-09-25
13:22 | 2025-09-25
13:15 | 2025-09-25
13:09 | 2025-09-25
13:03 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24