لبنان

هيكل يستقبل جونسون.. في زيارة وداعية

Lebanon 24
25-09-2025 | 10:50
زارت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة في زيارة وداعية، يرافقها الملحق العسكري Colonel jason Belknap، ثم السفيرة الفلندية في لبنان anne meskanen يرافقها الملحق العسكري الفلندي في لبنان Lieutenant Colonel Janne Paloheimo. خلال هذَين اللقاءَين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل رئيس جمعية  LARP في لبنان السيد وليد معلوف مع وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
