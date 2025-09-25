هيكل يستقبل جونسون.. في زيارة وداعية

Advertisement

زارت السفيرة الأميركية في ، العماد في مكتبه في اليرزة في زيارة وداعية، يرافقها Colonel Belknap، ثم السفيرة الفلندية في لبنان يرافقها الملحق العسكري الفلندي في لبنان Lieutenant Colonel Janne Paloheimo. خلال هذَين اللقاءَين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.كما استقبل رئيس جمعية LARP في لبنان السيد مع وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.