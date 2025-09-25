Advertisement

لبنان

وزارة الأشغال باشرت تخطيط هذه الطرق.. إحذروها ليلًا

Lebanon 24
25-09-2025 | 11:01
باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم، وفي بيان قالت انها "باشرت عبر متعهدها تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم، ليلًا، استجابة لرغبة المواطنين وتجنّبًا لإعاقة السير خلال أوقات الذروة.
وتستكمل الوزارة في المرحلة المقبلة تخطيط المسار بالاتجاه المعاكس، تعزيزًا لمعايير السلامة المرورية وتحسينًا لظروف التنقّل على الشبكة الساحلية.

وتندرج هذه الأعمال ضمن مشروع "لبنان على السكة" الهادف إلى صيانة وتأهيل الطرق والجسور والأنفاق على أرجاء الأراضي اللبنانية".
