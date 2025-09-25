27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فرص واعدة للنمو في التبادل التجاري بين لبنان وإندونيسيا
Lebanon 24
25-09-2025
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت غرفة
بيروت
وجبل
لبنان
، بالتعاون مع السفارة الاندونيسية في بيروت، "منتدى الاعمال الاندونيسي-اللبناني"، بمشاركة ممثلة وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط رئيسة دائرة التجارة الخارجية في الوزارة زينة حركة، سفير اندونيسيا ديكي كومر ونائب رئيس الغرفة نبيل فهد، بحضور فاعليات اقتصادية ورجال اعمال.
Advertisement
وتخلل المنتدى عرض حول فرص الاستثمار والأعمال في اندونيسيا، وجلسات حوارية شارك فيها عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية من كلا البلدين. كما سلطت المناقشات الضوء على القطاعات ذات الأولوية في البلدين.
أكدت ممثلة
وزير الاقتصاد
"أهمية الملتقى الذي يعقد بوقت يحتاج فيه لبنان إلى تضافر الجهود والتنسيق من أجل إعادة النهوض ووضع الاقتصاد مجددا على مسار مستدام"، مشيرة الى أن "النظام الاقتصادي والمالي في لبنان واجه صدمات عميقة، وأن التعافي يتطلب الالتزام والتنسيق السياسي والرؤية الموحدة، وأنه مع الاصلاحات الصحيحة والشراكات القوية من الممكن تحقيق الهدف".
وقالت: "نحن في
وزارة الاقتصاد
نقوم بدورنا لخلق الظروف الملائمة التي تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو، من خلال تخفيض كلفة الانتاج وتعزيز التنافسية، استعادة الاستقرار النقدي، دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، محاربة الإقتصاد غير الشرعي وتسهيل التجارة والاستثمار".
أضافت: "رغم أن أرقام التبادل التجاري لا تزال متواضعة لكنها تتضمن فرصا كبيرة للنمو، ولبنان بحاجة إلى تدفق استثمارات كبيرة لإعادة بناء الثقة ودعم الاقتصاد".
وشددت على أن "لبنان يتمتع بركائز أساسية وأهمها قطاع خاص مبادر ومرن، قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية، وجاليات اغترابية منخرطة بالتجارة والاستثمار ونقل المعرفة. ومع توفر النظام المالي والشراكات الصحيحة من شأن هذه الركائز أن تحقق الازدهار المنشود". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
اللواء لاوندس يستقبل السفير بخاري وسلام الأشقر: تعزيز التعاون الأمني بين لبنان والسعودية وإندونيسيا
Lebanon 24
اللواء لاوندس يستقبل السفير بخاري وسلام الأشقر: تعزيز التعاون الأمني بين لبنان والسعودية وإندونيسيا
25/09/2025 21:04:21
25/09/2025 21:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع باكستان من 3 إلى 10 مليارات دولار
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع باكستان من 3 إلى 10 مليارات دولار
25/09/2025 21:04:21
25/09/2025 21:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الأردن ودول الخليج.. ارتفاع في التبادل التجاري والأرقام تتحدث
Lebanon 24
بين الأردن ودول الخليج.. ارتفاع في التبادل التجاري والأرقام تتحدث
25/09/2025 21:04:21
25/09/2025 21:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيعقد اجتماعا متعدد الأطراف مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيعقد اجتماعا متعدد الأطراف مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا
25/09/2025 21:04:21
25/09/2025 21:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الوكالة الوطنية
وزارة الاقتصاد
وزير الاقتصاد
جبل لبنان
نائب رئيس
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
14:00 | 2025-09-25
25/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد استقبل وفد بائعي الخضار في صيدا: لحلول عادلة تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع
Lebanon 24
سعد استقبل وفد بائعي الخضار في صيدا: لحلول عادلة تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع
13:35 | 2025-09-25
25/09/2025 01:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن يُداهم غرفة زراعية في هذه البلدة.. ما ضبط بداخلها خطير جدًا (صورة)
Lebanon 24
الأمن يُداهم غرفة زراعية في هذه البلدة.. ما ضبط بداخلها خطير جدًا (صورة)
13:15 | 2025-09-25
25/09/2025 01:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: حماية الإنسان والبيئة أولوية تشريعية ووطنية
Lebanon 24
البعريني: حماية الإنسان والبيئة أولوية تشريعية ووطنية
13:09 | 2025-09-25
25/09/2025 01:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
25/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2025-09-25
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
13:35 | 2025-09-25
سعد استقبل وفد بائعي الخضار في صيدا: لحلول عادلة تحفظ الحقوق وتراعي الأوضاع
13:22 | 2025-09-25
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:15 | 2025-09-25
الأمن يُداهم غرفة زراعية في هذه البلدة.. ما ضبط بداخلها خطير جدًا (صورة)
13:09 | 2025-09-25
البعريني: حماية الإنسان والبيئة أولوية تشريعية ووطنية
13:03 | 2025-09-25
بدر نشر صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري: يُستظلُ بظلك دائماً
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 21:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 21:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 21:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24