تعاون لبناني فرنسي لتعزيز السياحة الطبية في لقاء مرتقب بباريس

Advertisement

إستقبل العامة الدكتور ركان في مكتبه، رئيس "تجمع نقباء المهن الصحية" البروفسور يوسف بخاش.وأعلن بخاش أن "الوفد شكر الوزير ناصر الدين على دعمه في تأسيس التجمع الذي يهدف غلى العمل بطريقة افقية على مساحة النقابات الصحية الموجودة او التي هي قيد التأسيس، لتوحيد الصوت ومواجهة التحديات التي يمر بها القطاع بيد واحدة واستراتيجية واحدة".وأوضح أن "الموضوع الاساسي الذي يتم العمل عليه حاليا وتم عرضه على الوزير ناصر الدين هو تحضير ملف شامل عابر للنقابات عن منتحلي الصفة في القطاع الصحي بهدف التوصل الى اصدار مرسوم لتأسيس جهاز متخصص يعمل على مكافحة هذه الافة، والتعامل معها بحسب القوانين المرعية الاجراء لما تشكله هذه الظاهرة من خطر على القطاع الصحي على ان يتشكل هذا الجهاز من كل الهيئات المعنية، من وزارات الصحة والداخلية والاعلام والتربية والتعليم العالي الى القوى الامنية والاجهزة النقابية المعنية. وتمت دعوة الوزير ناصر الدين الى ورشة عمل لاشرافه على استكمال هذا الملف الحيوي وبلورته".وتابع بخاش: "إن اللقاء تطرق أيضًا إلى إعداد ملف كامل لانجاح مشروع السياحة الطبية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. كما تم وضعه في اجواء التوجه لعقد لقاء في ٨ تشرين الاول المقبل مع الصحية ".من جهة ثانية، إستقبل الوزير ناصر الدين السفير الياباني في وتناول البحث سبل تعزيز التعاون في مشاريع في قطاع الصحة وفي مقدمها دعم مستشفى الحكومي. (الوكالة الوطنية)