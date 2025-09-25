Advertisement

لبنان

عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟

Lebanon 24
25-09-2025 | 14:00
Doc-P-1421532-638944289505867764.jpg
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة قالت إنّ "الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله لا تزال تلقي بظلالها على الداخل اللبناني وعلى قيادة "الحزب"، وزعمت أنّ "الشيخ نعيم قاسم يُواجه صعوبة في ملء الفراغ الذي تركه سلفه".
وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، فإنّ "موقع اغتيال نصرالله في حارة حريك تحوّل إلى مزار لأنصاره، فيما صار ضريحه على طريق المطار محطة للزيارات الرسمية، من بينها زيارات لمسؤولين إيرانيين مثل علي لاريجاني وعباس عراقجي، الذين أكدوا استمرار دعم طهران لحزب الله".

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابقة أورنا مزراحي إنّ "حزب الله بنسخته الجديدة يعمل اليوم في الخفاء، وإنّ غياب نصرالله ترك "الحزب" في مرحلة حرجة".
 
وأضافت أنّ "حزب الله" يُواصل التعافي عبر "التقية" وإعادة ترتيب أولوياته، لكن قدراته العسكرية باتت محدودة مقارنة بالماضي".

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن الخطاب الداخلي في لبنان تبدّل بعد اغتيال نصرالله، إذ باتت الأصوات المناهضة لحزب الله أكثر جرأة، مع دعوات لتطبيق خطة الجيش لمركزية السلاح، وأنّ رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري يبرزون اليوم في المشهد، وسط تباين حول مستوى تعاون حزب الله مع الجيش في الجنوب".
 
 
 
لبنان

عربي-دولي

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الأمين العام

مجلس الأمن

الإسرائيلي

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

