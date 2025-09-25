عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟



وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة، فإنّ "موقع اغتيال نصرالله في حارة حريك تحوّل إلى مزار لأنصاره، فيما صار ضريحه على طريق محطة للزيارات الرسمية، من بينها زيارات لمسؤولين إيرانيين مثل علي لاريجاني وعباس عراقجي، الذين أكدوا استمرار دعم طهران لحزب الله".



وأضافت أنّ "حزب الله" يُواصل التعافي عبر "التقية" وإعادة ترتيب أولوياته، لكن قدراته العسكرية باتت محدودة مقارنة بالماضي".



وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن الخطاب الداخلي في تبدّل بعد اغتيال نصرالله، إذ باتت الأصوات المناهضة لحزب الله أكثر جرأة، مع دعوات لتطبيق خطة الجيش لمركزية السلاح، وأنّ رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب يبرزون اليوم في المشهد، وسط تباين حول مستوى تعاون حزب الله مع الجيش في الجنوب".