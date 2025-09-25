Advertisement

لبنان

للمشاركة في اجتماع "الميكانيزم"... أورتاغوس ستزور لبنان في هذا التاريخ

Lebanon 24
25-09-2025 | 14:10
A-
A+

Doc-P-1421554-638944329663318377.png
Doc-P-1421554-638944329663318377.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات لقناة "mtv"، أن نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، من المقرر أن تزور لبنان في 14 تشرين الأول المقبل، للمشاركة في اجتماع آلية "الميكانيزم" المقرر عقده في اليوم التالي، 15 تشرين الأول.
Advertisement


وأشارت المعلومات إلى أنه حتى الآن، لا توجد أي لقاءات سياسية مدرجة على جدول زيارتها.
مواضيع ذات صلة
بين مجزرة بنت جبيل واجتماع "الميكانيزم": أي "سلام" يتحدّث عنه نتنياهو؟
lebanon 24
26/09/2025 00:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إستئناف اجتماعات لجنة الإشراف على تطبيق وقف النار بمشاركة أورتاغوس وقائد القيادة الوسطى الأميركي
lebanon 24
26/09/2025 00:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر: اجتماع البيت الأبيض قد يكون "خطوة تاريخية" لأوكرانيا
lebanon 24
26/09/2025 00:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا التاريخ... اجتماع أمني بين لبنان وسوريا في الرياض
lebanon 24
26/09/2025 00:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مورغان أورتاغوس

مورغان

كاني

تشري

mtv

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2025-09-25
16:21 | 2025-09-25
16:18 | 2025-09-25
16:08 | 2025-09-25
16:00 | 2025-09-25
15:50 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24