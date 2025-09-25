علي حسن خليل: لم ندع لاحتفالية الروشة

قال "لم ندع لاحتفالية ، ولكن يجب تقدير واحترام مشاعر الناس في طريقة المقاربة لإحياء هذه المناسبة، وتواصلنا مع " " ورئيس الحكومة ".

وأضاف للـ"أم تي في": "لا نُريد محاكمة بعضنا البعض، وهذه اللحظة هي لمعالجة أي اختلال حصل".

وتابع: "كنت أتمنى على الرئيس سلام بعد الذي حصل مخاطبة جمهور "حزب الله" عاطفياً من موقعه كرئيس لحكومة كلّ ".

وقال حسن خليل: "حريصون على عدم المسّ بدور رئيس الحكومة، وندعوه لاستيعاب ما حصل وأنّ لا تأخذ المسألة المزيد من الأبعاد وعدم تأزيم الوضع أكثر".

وأضاف: "نحن مع حصرية السلاح بيدّ الدولة، ولكن عليها أنّ تكون قوية لحماية السيادة والردّ على العدوان".