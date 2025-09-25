Advertisement

لبنان

اعتقال مطلوب خطير في بعلبك إثر حملة أمنية مكثفة

Lebanon 24
25-09-2025 | 15:17
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة دورس – بعلبك المواطن (ح.ر.ج.)، أحد أخطر المطلوبين لارتكابه عدة جرائم: إطلاق النار باتجاه دوريات للجيش، الخطف والسلب، الاتجار بالمخدرات وترويجها.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
وكان "لبنان 24" كشف في خبر سابق، أنّ الجيش أوقف المطلوب المذكور في دورس. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا.
