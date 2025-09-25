اعتقال مطلوب خطير في بعلبك إثر حملة أمنية مكثفة



بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص". صدر عن – البيان الآتي: "أوقفت دورية من في منطقة دورس – المواطن (ح.ر.ج.)، أحد أخطر المطلوبين لارتكابه عدة جرائم: إطلاق النار باتجاه دوريات للجيش، الخطف والسلب، الاتجار بالمخدرات وترويجها.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص".

وكان " " كشف في خبر سابق، أنّ الجيش أوقف المطلوب المذكور في دورس. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا.

