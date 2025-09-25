Advertisement

لبنان

بعد إنارة صخرة الروشة... سلام ألغى كافة مواعيده غداً

Lebanon 24
25-09-2025 | 15:30
أفادت معلومات صحافية، أنّ رئيس الحكومة نواف سلام ألغى كلّ مواعيده غداً في السراي الحكومي، ولن يستأنف نشاطه قبل توقيف المسؤولين عن كسر قرار منع إنارة صخرة الروشة.
وفي هذا السياق، نفت مصادر سلام للـ"أم تي في" أنه بصدد تقديم إستقالته من رئاسة الحكومة.
 
 
 
