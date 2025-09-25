26
لبنان
وزراء حائرون: الرئيس سلام لم يجب على اتصالاتنا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-09-2025
|
16:21
افاد عدد من الوزراء انهم حاولوا الاتصال برئيس الحكومة
نواف سلام
لاستيضاحه عن موضوع قراره الغاء نشاطه في السرايا ابتداء من الغدّ، ولكنهم لم يتمكنوا من التواصل معه.
ووفق المعلومات، فإن الوزراء حائرون في ما اذا كانوا سيداومون في وزاراتهم غدا ام لا.
وتضيف المعلومات ان سلام كان اتّخذ قراره بالاعتكاف بعد انتهاء احتفال
الروشة
، الا انه لم يبلغ الحلقة الضيقة المحيطة به الا في ساعة متأخرة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
المبعوث الأميركي توم برّاك: الحرب في غزة يجب أن تنتهي وحتى ذلك الحين سيظل الجميع حائرين
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك: الحرب في غزة يجب أن تنتهي وحتى ذلك الحين سيظل الجميع حائرين
26/09/2025 00:12:04
26/09/2025 00:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: من أجل السلام الدائم في أوكرانيا يجب الاعتراف بالحقائق الإقليمية
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: من أجل السلام الدائم في أوكرانيا يجب الاعتراف بالحقائق الإقليمية
26/09/2025 00:12:04
26/09/2025 00:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس سلام على ضرورة وقف أي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني وضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية وإحترام سيادة لبنان
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس سلام على ضرورة وقف أي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني وضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية وإحترام سيادة لبنان
26/09/2025 00:12:04
26/09/2025 00:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية النرويج: السلام يجب أن يكون عادلاً ودائمًا ليكون حقيقيًا في أوكرانيا
Lebanon 24
وزير خارجية النرويج: السلام يجب أن يكون عادلاً ودائمًا ليكون حقيقيًا في أوكرانيا
26/09/2025 00:12:04
26/09/2025 00:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
نواف سلام
رئيس سلام
الروشة
نواف
زارا
الغد
سيدا
بالا
مطر يشيد بالحريريَين ويدعو لدعم نواف سلام
Lebanon 24
مطر يشيد بالحريريَين ويدعو لدعم نواف سلام
16:21 | 2025-09-25
25/09/2025 04:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة: "حزب الله" يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين
Lebanon 24
وزير الصناعة: "حزب الله" يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين
16:18 | 2025-09-25
25/09/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:08 | 2025-09-25
25/09/2025 04:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
Lebanon 24
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
16:00 | 2025-09-25
25/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي لم يكن معارضاً
Lebanon 24
برّي لم يكن معارضاً
15:50 | 2025-09-25
25/09/2025 03:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
25/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص "لبنان 24"
16:21 | 2025-09-25
مطر يشيد بالحريريَين ويدعو لدعم نواف سلام
16:18 | 2025-09-25
وزير الصناعة: "حزب الله" يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين
16:08 | 2025-09-25
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:00 | 2025-09-25
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
15:50 | 2025-09-25
برّي لم يكن معارضاً
15:30 | 2025-09-25
بعد إنارة صخرة الروشة... سلام ألغى كافة مواعيده غداً
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 00:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 00:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 00:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
