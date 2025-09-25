Advertisement

لبنان

وزراء حائرون: الرئيس سلام لم يجب على اتصالاتنا

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
25-09-2025 | 16:21
افاد عدد من الوزراء انهم حاولوا الاتصال برئيس الحكومة نواف سلام لاستيضاحه عن موضوع قراره الغاء نشاطه في السرايا ابتداء من الغدّ، ولكنهم لم يتمكنوا من التواصل معه.
ووفق المعلومات، فإن الوزراء حائرون في ما اذا كانوا سيداومون في وزاراتهم غدا ام لا.
وتضيف المعلومات ان سلام كان اتّخذ قراره بالاعتكاف بعد انتهاء احتفال الروشة، الا انه لم يبلغ الحلقة الضيقة المحيطة به الا في ساعة متأخرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
