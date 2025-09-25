وزراء حائرون: الرئيس سلام لم يجب على اتصالاتنا

افاد عدد من الوزراء انهم حاولوا الاتصال برئيس الحكومة لاستيضاحه عن موضوع قراره الغاء نشاطه في السرايا ابتداء من الغدّ، ولكنهم لم يتمكنوا من التواصل معه.

ووفق المعلومات، فإن الوزراء حائرون في ما اذا كانوا سيداومون في وزاراتهم غدا ام لا.

وتضيف المعلومات ان سلام كان اتّخذ قراره بالاعتكاف بعد انتهاء احتفال ، الا انه لم يبلغ الحلقة الضيقة المحيطة به الا في ساعة متأخرة.