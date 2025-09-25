Advertisement

لبنان

وزير الصناعة: "حزب الله" يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين

Lebanon 24
25-09-2025 | 16:18
A-
A+
Doc-P-1421599-638944406324641667.webp
Doc-P-1421599-638944406324641667.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري، اليوم الخميس، أن "ما حصل في الروشة مؤسف ولم يكن يجب الوصول إلى هذه المرحلة وكان فيه نوع من الاستفزاز".
Advertisement

وفي حديث للـ"mtv"، أشار عيسى الخوري إلى أن "حزب الله يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين منذ سنوات وسلاحه استدرج إسرائيل إلى لبنان". 
 
مواضيع ذات صلة
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
lebanon 24
26/09/2025 03:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": مسيرة لمُناصري "حزب الله" على طريق بعبدا - الحازمية
lebanon 24
26/09/2025 03:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر: تعاطي حزب الله مع الحكومة مرفوض
lebanon 24
26/09/2025 03:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني لـ"حزب الله": بأي منطق تفرضون قوتكم على اللبنانيين؟
lebanon 24
26/09/2025 03:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24

عيسى الخوري

حزب الله

إسرائيل

الخوري

الروشة

لبنان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2025-09-25
16:21 | 2025-09-25
16:08 | 2025-09-25
16:00 | 2025-09-25
15:50 | 2025-09-25
15:30 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24