Advertisement

لبنان

مخاوف مشروعة من عدوان إسرائيلي

Lebanon 24
25-09-2025 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1421642-638944621245261444.png
Doc-P-1421642-638944621245261444.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب غاصب المختار في" اللواء": يسود تخوّف لبناني رسمي وسياسي وشعبي من عدوان إسرائيلي جديد يستهدف العمق اللبناني، لذلك ارتفع الحراك اللبناني الرسمي نحو دول العالم، لا سيما دول لجنة الإشراف الخماسية لمنع أي توسيع لنطاق العدوان. وتطرح احتمالات حصول عدوان إسرائيلي واسع على لبنان أسئلة عن كيفية تصرف الدولة اللبنانية ولجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية مع وصول رئيسها الأميركي الجديد، وكيفية تصرف «حزب الله»؟ وهل هو مستعد للردّ أو يمكن أن يكون قد قرر الردّ بضربات موضعية لمواقع الاحتلال ولو من باب توجيه رسالة للاحتلال بأن تمادي العدوان لم يعد أمراً مقبولاً؟ من جهة الدولة فقد تلقّى رئيس الجمهورية جوزاف عون في نيويورك من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو – وبحضور برّاك نفسه - نوعاً من التطمينات بضمان استقرار لبنان، لكنهما لم يقدّما أي ضمانات أو اجراءات لكيفية ترجمة هذا الدعم. مع ان رئيس الجمهورية تحدث صراحة عن وجود عوائق في إستكمال تطبيق هذا الإجراء وأبرزها استمرار إسرائيل باعتداءاتها. وهنا تطرح الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة سؤالاً حول مصير خطة الحكومة لحصرية السلاح؟ لكن من الواضح ان خطة الحكومة تتعثّر لأكثر من سبب وآخر الأسباب كلام برّاك وتهديدات إسرائيل المستمرة للبنان واستمرار الاعتداءات وسقوط الشهداء والجرحى، وحتى استهداف مقرات اليونيفيل، عدا عن إعلان مسؤولين إسرائيليين مثل كاتس وبن غفير وحتى نتنياهو وبرّاك، بأن لا انسحاب من النقاط الخمس المحتلة، وقد أصبحت ثمانية، إضافة الى 30 موقعا عسكريا مستحدثا أقامها الاحتلال على طول الحدود مع لبنان من الناقورة غربا حتى مزارع شبعا شرقا وبعضها داخل الأراضي اللبنانية. كل هذا يدفع الحزب الى التمسّك بسلاحه والإصرار على موقفه بعدم تسليمه قبل تحقيق خطوات إسرائيلية إسوة بما قام به لبنان بناء لإتفاق وقف اطلاق النار.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مخاوف بالحكومة من صعوبة حماية الجنود من محاكمات خارجية
lebanon 24
26/09/2025 08:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رفض مجلس الشيوخ مشروع التمويل.. مخاوف من إغلاق حكومي في أميركا
lebanon 24
26/09/2025 08:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد: سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرر وأحدث توازن ردع مع العدو وأسقط مشروعه التوسعي
lebanon 24
26/09/2025 08:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: ندائي الى من واجه العدوان ان يكون رهانكم على الدولة فقط وأنتم اشرف من ان تخاطروا بمشروع بناء الدولة وانبل من ان تقدموا الذرائع لعدوان يريد ان يستمر على ارضنا
lebanon 24
26/09/2025 08:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2025-09-26
00:35 | 2025-09-26
00:33 | 2025-09-26
23:55 | 2025-09-25
22:52 | 2025-09-25
22:50 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24