مارك ضو: زمن الدستور والدولة قد وصل

تعليقًا على إضاءة صخرة بصورة ، كتب النائب على منصة "إكس": "ما قام به هو رسم الخطوط الحمر، القرار للحكومة حصرا، لا للشارع والفوضى والأجهزة الأمنية تنفذ الاوامر، ولا أمن بالتراضي".

زأضاف: "السيادة هي عبر تنفيذ قرارات المؤسسات، لا عبر التسويات والمسايرات للديناصورات السياسية، والأجهزة التي تشتغل سياسة بدل الأمن، عليكم ان تدركوا انكم ترتكبون أكبر جريمة بحق الشعب اللبناني عبر محاولاتكم البائسة لتاجيل قيام الدولة بوجود الرئيس سلام. زمن والدولة والمؤسسات وطاعة الأجهزة قد وصل".