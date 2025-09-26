28
لبنان
مارك ضو: زمن الدستور والدولة قد وصل
Lebanon 24
26-09-2025
|
01:07
A-
A+
تعليقًا على إضاءة صخرة
الروشة
بصورة
السيد حسن نصرالله
، كتب النائب
مارك ضو
على منصة "إكس": "ما قام به
نواف سلام
هو رسم الخطوط الحمر، القرار للحكومة حصرا، لا للشارع والفوضى والأجهزة الأمنية تنفذ الاوامر، ولا أمن بالتراضي".
زأضاف: "السيادة هي عبر تنفيذ قرارات المؤسسات، لا عبر التسويات والمسايرات للديناصورات السياسية، والأجهزة التي تشتغل سياسة بدل الأمن، عليكم ان تدركوا انكم ترتكبون أكبر جريمة بحق الشعب اللبناني عبر محاولاتكم البائسة لتاجيل قيام الدولة بوجود الرئيس
نواف
سلام. زمن
الدستور
والدولة والمؤسسات وطاعة الأجهزة قد وصل".
