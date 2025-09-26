مخزومي: بيروت اليوم رهينة بقرار "الحزب"

عن احتفالية أمس، كتب اليوم الجمعة على منصة "إكس": " أُخذت اليوم رهينة بقرار من ، الذي لم يكتفِ بخطف الدولة والانقلاب على قراراتها، بل تمادى أيضًا إلى احتلال الرموز الوطنية، وتحويل العاصمة إلى منصة دعائية لمشروعه الخارج عن الإجماع اللبناني".

مضيفًا: "ما حدث على صخرة يُشكّل انتهاكًا صارخًا لهوية بيروت، ومحاولة لفرض واقع دخيل عليها. نعم، مسؤولية الحكومة قائمة. فالسؤال اليوم: ماذا ستفعلون؟ هل سيبقى الصمت هو الردّ على هذا الانتهاك الفاضح؟ أم سنشهد تحرّكًا يعيد لبيروت هيبتها، وللدولة كرامتها؟".