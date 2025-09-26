Advertisement

لبنان

مخزومي: بيروت اليوم رهينة بقرار "الحزب"

Lebanon 24
26-09-2025 | 03:04
Doc-P-1421721-638944780221629461.jpg
Doc-P-1421721-638944780221629461.jpg photos 0
عن احتفالية صخرة الروشة أمس، كتب النائب فؤاد مخزومي اليوم الجمعة على منصة "إكس": "بيروت أُخذت اليوم رهينة بقرار من حزب الله، الذي لم يكتفِ بخطف الدولة والانقلاب على قراراتها، بل تمادى أيضًا إلى احتلال الرموز الوطنية، وتحويل العاصمة إلى منصة دعائية لمشروعه الخارج عن الإجماع اللبناني".
مضيفًا: "ما حدث على صخرة الروشة يُشكّل انتهاكًا صارخًا لهوية بيروت، ومحاولة لفرض واقع دخيل عليها. نعم، مسؤولية الحكومة قائمة. فالسؤال اليوم: ماذا ستفعلون؟ هل سيبقى الصمت هو الردّ على هذا الانتهاك الفاضح؟ أم سنشهد تحرّكًا يعيد لبيروت هيبتها، وللدولة كرامتها؟".
