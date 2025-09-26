Advertisement

لبنان

بيرم من زبقين: الشهادة مسار للحياة والعزّة

Lebanon 24
26-09-2025 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1421726-638944788334661786.png
Doc-P-1421726-638944788334661786.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كرّمت بلدية زبقين طلابها الناجحين في الامتحانات الرسمية والجامعية خلال احتفال رعاه الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم، بحضور فاعليات وشخصيات دينية وعوائل شهداء وأهالي الطلاب.
Advertisement

استهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني ونشيد حزب الله، ثم دخول موكب الطلاب المحتفى بهم، قبل أن يلقِي بيرم كلمة تهنئة، مشيرًا إلى أنّ التفوق والنجاح يُعدان "وجهًا من وجوه المقاومة التي تثبت أنّ الجرح لا يُسقطنا وأن الحزن لا يُقعدنا وأن الصعوبات لا تُعيقنا".

وأشار بيرم إلى أنّ الشهداء، مثل السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين والسيد موسى الصدر، يبقون حاضرين بروحهم معنا، وأن مسار الشهادة هو "حضور من أجل الحياة وبناء وطن مقتدر يحمي شعبه وعزّته".

كما شارك بيرم في احتفال الهيئات النسائية في بلدة القليلة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهادة الأمينين، مؤكدًا أنّ السيد حسن نصر الله أصبح أكثر حضورًا وقوة، وأن روح المقاومة حاضرة مع القادة والمجاهدين وشعب المقاومة.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
قاسم: المقاومة هي الشرف والعزة وهي تعطي الشهادة ولا تنتظرها من أحد
lebanon 24
26/09/2025 12:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن وزير الخارجية الألماني: حل الدولتين هو المسار الوحيد لحياة آمنة وكريمة للإسرائيليين والفلسطينيين
lebanon 24
26/09/2025 12:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
صدور نتائج الدورة الثانية من امتحانات الشهادة الثانوية العامة
lebanon 24
26/09/2025 12:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من حماس برئاسة خليل الحية يتوجه اليوم إلى القاهرة في إطار المساعي لاستئناف مسار المفاوضات (القدس)
lebanon 24
26/09/2025 12:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد حسن نصر الله

الوكالة الوطنية

السيد حسن نصر

حسن نصر الله

السيد حسن

نصر الله

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-26
05:13 | 2025-09-26
05:05 | 2025-09-26
05:04 | 2025-09-26
05:00 | 2025-09-26
04:59 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24