بيرم من زبقين: الشهادة مسار للحياة والعزّة

كرّمت بلدية زبقين طلابها الناجحين في الامتحانات الرسمية والجامعية خلال احتفال رعاه الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم، بحضور فاعليات وشخصيات دينية وعوائل وأهالي الطلاب.استهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن والنشيد الوطني ونشيد ، ثم دخول موكب الطلاب المحتفى بهم، قبل أن يلقِي بيرم كلمة تهنئة، مشيرًا إلى أنّ التفوق والنجاح يُعدان "وجهًا من وجوه التي تثبت أنّ الجرح لا يُسقطنا وأن الحزن لا يُقعدنا وأن الصعوبات لا تُعيقنا".وأشار بيرم إلى أنّ ، مثل والسيد هاشم صفي الدين والسيد موسى ، يبقون حاضرين بروحهم معنا، وأن مسار الشهادة هو "حضور من أجل الحياة وبناء وطن مقتدر يحمي شعبه وعزّته".كما شارك بيرم في احتفال الهيئات النسائية في بلدة القليلة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهادة الأمينين، مؤكدًا أنّ الله أصبح أكثر حضورًا وقوة، وأن روح المقاومة حاضرة مع والمجاهدين وشعب المقاومة.