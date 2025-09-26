الخولي: الجيش اللبناني صمام أمان في مواجهة التوترات

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أشاد مارون الخولي، الوطني لـ"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة"، بالدور المحوري للجيش والقوى الأمنية في تنظيم فعالية عند صخرة في ، مؤكدًا أن التدخل الحكيم للجيش حال دون أي توتر أمني أو فوضى.وأكد الخولي أن حول قدرة الجيش على منع إضاءة الصخرة ليس في مكانه، مشيرًا إلى أن الجيش ليس مجرد أداة تنفيذية للقرارات الحكومية، بل هو حارس للسلم الأهلي وحماية للمؤسسات الوطنية، وقد أثبت هذا دوره في مناسبات عدة حرجة على مدى السنوات الماضية.وأشار إلى أن الجيش يتميز بالالتزام بمبادئ الرشيدة، إذ يجمع بين الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والكفاءة في استخدام الموارد المحدودة، مع مراعاة العدالة والإنصاف في التعامل مع جميع المواطنين، مما جعله مؤسسة تحظى بثقة اللبنانيين وتفوق الانقسامات السياسية.وأضاف الخولي أن الذاكرة الوطنية تحتفظ بمواقف مشرّفة للجيش، لا سيما خلال الشعبية عام 2019، حيث كان حافظًا على الاستقرار واستمرارية المؤسسات. وشدد على أن تعامله مع فعالية الروشة يوضح قدرته على الفصل بين الخلافات السياسية وواجباته الوطنية، مؤكّدًا مكانة الجيش كضمانة وطنية للجميع.