لبنان

الخولي: الجيش اللبناني صمام أمان في مواجهة التوترات

Lebanon 24
26-09-2025 | 03:34
أشاد مارون الخولي، المنسق العام الوطني لـ"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة"، بالدور المحوري للجيش والقوى الأمنية في تنظيم فعالية حزب الله عند صخرة الروشة في بيروت، مؤكدًا أن التدخل الحكيم للجيش حال دون أي توتر أمني أو فوضى.
وأكد الخولي أن النقاش حول قدرة الجيش على منع إضاءة الصخرة ليس في مكانه، مشيرًا إلى أن الجيش ليس مجرد أداة تنفيذية للقرارات الحكومية، بل هو حارس للسلم الأهلي وحماية للمؤسسات الوطنية، وقد أثبت هذا دوره في مناسبات عدة حرجة على مدى السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الجيش يتميز بالالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة، إذ يجمع بين الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والكفاءة في استخدام الموارد المحدودة، مع مراعاة العدالة والإنصاف في التعامل مع جميع المواطنين، مما جعله مؤسسة تحظى بثقة اللبنانيين وتفوق الانقسامات السياسية.

وأضاف الخولي أن الذاكرة الوطنية تحتفظ بمواقف مشرّفة للجيش، لا سيما خلال الثورة الشعبية عام 2019، حيث كان حافظًا على الاستقرار واستمرارية المؤسسات. وشدد على أن تعامله مع فعالية الروشة يوضح قدرته على الفصل بين الخلافات السياسية وواجباته الوطنية، مؤكّدًا مكانة الجيش كضمانة وطنية للجميع.
 
 
(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24