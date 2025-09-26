29
لبنان
رياض سلامة خارج السجن
Lebanon 24
26-09-2025
|
04:16
أفادت معلومات صحافية عن أنّ حاكم
مصرف لبنان
السابق
رياض سلامة
سدد الكفالة المالية لإخلاء سبيله و قيمتها 14 مليون دولار على أن يغادر السجن بعد إتمام الاجراءات القانونية.
