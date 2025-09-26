Advertisement

لبنان

رياض سلامة خارج السجن

Lebanon 24
26-09-2025 | 04:16
أفادت معلومات صحافية عن أنّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة سدد الكفالة المالية لإخلاء سبيله و قيمتها 14 مليون دولار على أن يغادر السجن بعد إتمام الاجراءات القانونية.
