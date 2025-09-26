شقير: هذه الخطوة مباركة فعلًا

Advertisement

كتب رئيس الوزير السابق على حسابه عبر منصة "اكس": "في خطوة مباركة، إتخذت السلطات قراراً بإعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال السعودي - اللبناني. فعلاً إنه خبر سار من شأنه إعادة النبض للعلاقات الإقتصادية السعودية، كما أنه يعكس رغبة ببدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين لا سيما في الشق الإقتصادي".اضاف:"نحن من جهتنا، سنعمل على مواكبة هذا الحدث، بتفعيل الجانب اللبناني، أي مجلس رجال الأعمال اللبناني السعودي، والتواصل والتفاعل مع الجانب السعودي لإعادة إطلاق المسار الإقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا الإقتصادية الثنائية. مبروك للبنان.. وألف شكر لمملكة الخير والمحبة".