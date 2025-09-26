الأمن العام يستلم هبة من اليونيفيل.. آليات رباعية الدفع



وجاء في البيان فعاليات الحفل حيث حضره قائد قوات" اليونيفيل" الجنرال ديوداتو أباغنارا(Diodato Abagnara)، والعميد فوزي شمعون ممثلاً العام، إلى جانب عدد من الضباط من الطرفين. في إطار التعاون بين واليونيفيل، أقيم بتاريخ 25/9/2025 في مقر قيادة قوات اليونيفيل في حفلٌ رسمي لاستلام هبة مقدَّمة من "اليونيفيل" إلى ، تتمثّل بمجموعة من آليات رباعية الدفع. وأعلنت المديرية ذلك في بيان لها.وجاء في البيان فعاليات الحفل حيث حضره قائد قوات" اليونيفيل" الجنرال ديوداتو أباغنارا(Diodato Abagnara)، والعميد فوزي شمعون ممثلاً العام، إلى جانب عدد من الضباط من الطرفين.

وفي كلمته، قدّم العميد شمعون باسم العام اللواء حسن شقير، الشكر لقوات الموقتة في على هذه الهبة الكريمة، مؤكّدًا أنها" تُعزّز أواصر التعاون القائم بين الطرفين"، مشدّدًا على " الأمن العام بمواصلة التنسيق مع اليونيفيل لخدمة الأهداف المشتركة، خصوصًا صون القيم الإنسانية".



، أعرب الجنرال أباغنارا عن "ثقة اليونيفيل بالأمن العام وأمله في أن تسهم الهبة في دعم جهوده لحماية لبنان".



واختتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية.

(الوكالة الوطنية)الأمن



