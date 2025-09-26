Advertisement

لبنان

الأمن العام يستلم هبة من اليونيفيل.. آليات رباعية الدفع

Lebanon 24
26-09-2025 | 04:38
في إطار التعاون بين المديرية العامة للأمن العام واليونيفيل، أقيم بتاريخ 25/9/2025 في مقر قيادة قوات اليونيفيل في الناقورة حفلٌ رسمي لاستلام هبة مقدَّمة من "اليونيفيل" إلى الأمن العام، تتمثّل بمجموعة من آليات رباعية الدفع. وأعلنت المديرية ذلك في بيان لها.
وجاء في البيان فعاليات الحفل حيث حضره قائد قوات" اليونيفيل" الجنرال ديوداتو أباغنارا(Diodato Abagnara)، والعميد فوزي شمعون ممثلاً المديرية العامة للأمن العام، إلى جانب عدد من الضباط من الطرفين.
وفي كلمته، قدّم العميد شمعون باسم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، الشكر لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان على هذه الهبة الكريمة، مؤكّدًا أنها" تُعزّز أواصر التعاون القائم بين الطرفين"، مشدّدًا على "التزام الأمن العام بمواصلة التنسيق مع اليونيفيل لخدمة الأهداف المشتركة، خصوصًا صون القيم الإنسانية".

من جهته، أعرب الجنرال أباغنارا عن "ثقة اليونيفيل بالأمن العام وأمله في أن تسهم الهبة في دعم جهوده لحماية لبنان".

واختتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية.
 
(الوكالة الوطنية)الأمن

 
