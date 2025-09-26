خريس: إسرائيل عدو الإنسانية والمقاومة ليست إرهابًا

Advertisement

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة بدياس – قضاء صور، أن تمارس إرهابًا منظّمًا من خلال جرائمها ضد المدنيين والأطفال وتجاهلها للقرارات الدولية، خصوصًا القرار 1701، مشددًا على أن من يدافع عن أرضه وسيادة وطنه هو مقاوم وليس إرهابيًا.وشدد خريس على أن إسرائيل ليست خصمًا لطائفة أو منطقة محددة بل عدو لكل اللبنانيين والإنسانية جمعاء، معتبرًا أن مواجهة أطماعها تتطلب المزيد من الوحدة والتماسك الداخلي، إذ أن الضغط الداخلي على أشد خطورة من أي ضغط خارجي.وأشار إلى أن ما زالت متمسكة بثوابت الإمام المغيّب السيد موسى بأن وطن نهائي لجميع أبنائه، مثنيًا على الدور الذي يقوم به في فتح أبواب الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات ضيقة.