لبنان

خريس: إسرائيل عدو الإنسانية والمقاومة ليست إرهابًا

Lebanon 24
26-09-2025 | 04:48
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة بدياس – قضاء صور، أن إسرائيل تمارس إرهابًا منظّمًا من خلال جرائمها ضد المدنيين والأطفال وتجاهلها للقرارات الدولية، خصوصًا القرار 1701، مشددًا على أن من يدافع عن أرضه وسيادة وطنه هو مقاوم وليس إرهابيًا.
وشدد خريس على أن إسرائيل ليست خصمًا لطائفة أو منطقة محددة بل عدو لكل اللبنانيين والإنسانية جمعاء، معتبرًا أن مواجهة أطماعها تتطلب المزيد من الوحدة والتماسك الداخلي، إذ أن الضغط الداخلي على المقاومة أشد خطورة من أي ضغط خارجي.

وأشار إلى أن حركة أمل ما زالت متمسكة بثوابت الإمام المغيّب السيد موسى الصدر بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، مثنيًا على الدور الذي يقوم به الرئيس نبيه بري في فتح أبواب الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات ضيقة.
 
(الوكالة الوطنية)
 
