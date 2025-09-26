Advertisement

لبنان

"إستقالة" في "المستقبل"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
26-09-2025 | 04:50
عُلم أنَّ منسق عام تيار "المستقبل" في بيروت عمر الكوش تقدّم مؤخراً باستقالته من "التيار" بطلب من الأمين العام أحمد الحريري.
وذكرت المعلومات أنّ طلب الحريري من الكوش تقديم استقالته بسبب مخالفة القوانين الحزبية.
 

المصادر تقول إن الكوش لم ينسق مع الحريري خطوة حصلت بناء للأصول التنظيمية كونه مُنسق عام، وعلى هذا الأساس تم طلب تقديم الإستقالة فحصل الأمر وتم قبولها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

أحمد الحريري

الأمين العام

عمر الكوش

المستقبل

الحريري

التيار

بيروت

الكوش

خاص "لبنان 24"

