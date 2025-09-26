مشروع رائد في زغرتا.. لتعزيز سلامة الغذاء

Advertisement

أطلقت بلدية – ، برعاية وبالتعاون مع شركة ACE Faction وجمعية Work Smart Association، مشروعًا متكاملاً لتعزيز سلامة الغذاء ضمن برنامج CoNFoRM، يهدف إلى تدريب وتأهيل المؤسسات الغذائية والسياحية في المنطقة بما يتطابق مع أعلى المعايير الصحية الوطنية والدولية.اللقاء أُقيم في فندق "ميست" – إهدن، بحضور ممثل وطبيب قضاء زغرتا سامي الأحدب، ورئيس البلدية المهندس بيارو زخيا ، وممثلين عن الجمعيات السياحية والتجارية والصناعية، إلى جانب فعاليات بلدية وصحية ونقابية.رئيس البلدية أكد في كلمته أن المشروع يأتي استجابة لحاجة ملحة في ظل أزمة التلوث الغذائي في ، مشيراً إلى أن المؤسسات الملتزمة بالمعايير ستُمنح شهادة معتمدة وملصق رسمي يوضع على واجهتها وقوائمها، ما يمنح الزبائن ثقة أكبر بجودة وسلامة الغذاء.وأوضح أن البلدية ستتابع التنفيذ عبر خطوات عملية، أبرزها تعيين مراقب صحي وشرطة سياحية لضمان الاستمرارية، على أن تُلزم أي مؤسسة غذائية جديدة بالانخراط في برنامج التدريب قبل الحصول على الترخيص.، شدد الدكتور الأحدب على أن المشروع يضع زغرتا – إهدن على خارطة السلامة الغذائية في لبنان، ويشكّل نموذجًا يحتذى به في ظل التحديات الصحية الراهنة.الحاضرون أجمعوا في ختام اللقاء على أن المبادرة لا تعني مطعمًا أو مقهى بعينه، بل هي مشروع جماعي يُحصّن صحة المجتمع ويعزز صورة المنطقة كوجهة سياحية آمنة وراقية.