Advertisement

لبنان

مشروع رائد في زغرتا.. لتعزيز سلامة الغذاء

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1421762-638944849386962215.png
Doc-P-1421762-638944849386962215.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت بلدية زغرتاإهدن، برعاية وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع شركة ACE Faction وجمعية Work Smart Association، مشروعًا متكاملاً لتعزيز سلامة الغذاء ضمن برنامج CoNFoRM، يهدف إلى تدريب وتأهيل المؤسسات الغذائية والسياحية في المنطقة بما يتطابق مع أعلى المعايير الصحية الوطنية والدولية.
Advertisement

اللقاء أُقيم في فندق "ميست" – إهدن، بحضور ممثل وزير الصحة وطبيب قضاء زغرتا سامي الأحدب، ورئيس البلدية المهندس بيارو زخيا الدويهي، وممثلين عن الجمعيات السياحية والتجارية والصناعية، إلى جانب فعاليات بلدية وصحية ونقابية.

رئيس البلدية أكد في كلمته أن المشروع يأتي استجابة لحاجة ملحة في ظل أزمة التلوث الغذائي في لبنان، مشيراً إلى أن المؤسسات الملتزمة بالمعايير ستُمنح شهادة معتمدة وملصق رسمي يوضع على واجهتها وقوائمها، ما يمنح الزبائن ثقة أكبر بجودة وسلامة الغذاء.

وأوضح أن البلدية ستتابع التنفيذ عبر خطوات عملية، أبرزها تعيين مراقب صحي وشرطة سياحية لضمان الاستمرارية، على أن تُلزم أي مؤسسة غذائية جديدة بالانخراط في برنامج التدريب قبل الحصول على الترخيص.

من جهته، شدد الدكتور الأحدب على أن المشروع يضع زغرتا – إهدن على خارطة السلامة الغذائية في لبنان، ويشكّل نموذجًا يحتذى به في ظل التحديات الصحية الراهنة.

الحاضرون أجمعوا في ختام اللقاء على أن المبادرة لا تعني مطعمًا أو مقهى بعينه، بل هي مشروع جماعي يُحصّن صحة المجتمع ويعزز صورة المنطقة كوجهة سياحية آمنة وراقية.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الكتيبة الإسبانية في "اليونيفيل" في دعم لمركز الدفاع المدني: مشروع لتعزيز الأمان والاستقرار
lebanon 24
26/09/2025 14:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: منظمة الصحة العالمية تدعو اللبنانيين لالتزام قواعد سلامة الغذاء
lebanon 24
26/09/2025 14:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعزيز الأمن الغذائي.. البساط يلتقي برنامج الأغذية العالمي
lebanon 24
26/09/2025 14:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع بيان الدوحة: التحذير من أن الممارسات الإسرائيلية العدوانية تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش بالمنطقة
lebanon 24
26/09/2025 14:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

الوكالة الوطنية

وزير الصحة

الدويهي

من جهته

زغرتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2025-09-26
07:08 | 2025-09-26
07:01 | 2025-09-26
06:54 | 2025-09-26
06:47 | 2025-09-26
06:39 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24